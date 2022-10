Femma Tielt viert honderdste verjaardag

Voor Femma Tielt is 2022 een heel bijzonder jaar want de vereniging mag 100 kaarsjes uitblazen.

Femma is gegroeid uit de vroegere naam KAV. In 1920 werd KAV nationaal opgericht en twee jaar later kreeg Tielt Centrum een eigen KAV-afdeling. De doelstelling was toen om een boeiende vrouwenvereniging op te richten waarbij het groepsgevoel heel belangrijk was. In 1982 kreeg de KAV een zustervereniging op Sint-Paulus Tielt. De naamverandering Femma ontstond in 2012.

Femma mocht op zondag 16 oktober het eeuwfeest vieren. Er vond een feestelijke ontvangst met receptie plaats, aangeboden door de stad Tielt. Daarna trok de Femma-familie naar feestzaal El Parador. “De voornaamste uitdaging van een bloeiende vereniging is gevarieerde en leuke activiteiten aanbieden en mensen samen brengen”, vertelt burgemeester Luc Vannieuwenhuyze. “Bij Femma zijn nieuwe leden steeds welkom en de Femma-familie doet het goed. De vereniging is dan ook een echt pareltje, waar we met zijn allen trots op zijn.”