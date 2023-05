Femma Staden is 80 jaar jong

Femma Staden vierde zijn 80-jarig bestaan met een etentje in gemeenschapscentrum Het SWOK. “Momenteel telt Femma Staden 55 leden en bestuursleden”, weet woordvoerster Martine Zoete. “Toen we ons 50-jarig bestaan vierden, waren dat er nog 350. De daling is voor een stuk toe te schrijven aan de naamsverandering. KAV bekt volgens mij nog altijd iets beter dan Femma. Daarnaast is het ook moeilijker geworden om de jongere generaties te bereiken, laat staan om hen het bestuur binnen te loodsen. Niettemin telt ons bestuur sinds kort vier nieuwe jonge bestuursleden en mogen we ook geregeld nieuwe leden verwelkomen. Daarnaast is er Femmaly Staden, een dochtervereniging die in 2019 werd opgericht en zich meer op jongere dames richt.” “We organiseren maandelijks een activiteit met uitzondering voor de maand juli”, weet secretaris Andrea De Grijse. “We starten elk werkjaar met een grandioze nieuwjaarsreceptie. Verder organiseren we onder andere een daguitstap, cursussen bloemschikken, een fiets- en wandeltocht en een bowlingavond waarbij we ook genieten van een maaltijd op de steengrill.” Lid worden van Femma kan via www.femma.be. (BCH/foto JCR)