Voor de leden van Femma is de kop voor 2025 eraf. Ze gaven tijdens een gezellig samenzijn in BEN de leden de kans om elkaar een prettig en gezond jaar toe te wensen. Met een aperitief en een waaier aan bijhorende hapjes werd het een aangename avond waarbij in groepjes gezellig gekeuveld werd. De leden kijken uit naar de vele activiteiten die door het bestuur voorbereid werden. Ook in 2025 biedt Femma weer heel wat variatie aan. (foto JM)