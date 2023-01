Femma Ruiselede schenkt rest van kas aan goede doelen

De Ruiseleedse afdeling van Femma hield er vorig jaar na lang intern overleg mee op.

2022 was nochtans een werkjaar met veel geslaagde activiteiten. De hoogtepunten waren de alom gesmaakte en druk bijgewoonde fietssneukeltoer op pinkstermaandag en een boeiende daguitstap naar Mechelen. Ook de garageverkoop in het voorjaar was een succes. Allemaal activiteiten waarbij de kern kosten noch moeite spaarde om een succesvol event op poten te zetten.

“Voor een optimale en duurzame werking was er nood aan jonge en dynamische mensen om het voortouw te nemen. Die kwamen er niet waarop het bestuur unaniem besliste de afdeling op te doeken. Dat was een moeilijke beslissing met een wrang gevoel in ons hart”, vertelt ex-bestuurslid Stefanie Verstraete. “Alle leden kregen nog een mooi geschenkje, een aandenken aan onze hartverwarmende en inspirerende Femma-afdeling.”

“Op de laatste bijeenkomst hebben we beslist om de rest van onze kas te schenken aan een goed doel. We kozen voor drie organisaties die zich dagelijks inzetten voor de strijd tegen kansarmoede, een thema dat we belangrijk vinden. Dat zijn de Moeders van de Vrede, Mercy Ships en NAR uit Roeselare”, besluit Stefanie. (RV)