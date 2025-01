Femma Merkem van start ‘Op zijn Frans’

In het Stationshuis in Merkem vond de startavond ‘Op zijn Frans’ van Femma Merkem plaats . Er werd genoten van een overvloedig kaasaanbod terwijl het programma voor het volgend jaar werd voorgesteld. Zo worden er binnenkort ‘granny squares’ gehaakt, kan je bloemschikken volgen, staan er voordrachten op het programma, worden er polymeerjuwelen gemaakt, zijn er kookworkshops, een Femma reis en nog heel wat meer. Wie info wil over inschrijven en/of deelnemen aan een activiteit kan hiervoor terecht bij de co-voorzitsters Marian Veryser en Anneleen Vandromme. Op de foto zien we v.l.n.r. Marian Veryser, Josée Deboeuf, Carine Coryn, Nancy Weyne, Dorette Ghomme, Ann Leys, Anneleen Vandromme, Jaklien Delaere, Lena Lacour en Gisèle Derycke (ACK/foto ACK)