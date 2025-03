“Femma is na 90 jaar nog steeds springlevend”

Femma Zedelgem viert zijn 90ste verjaardag met een feest in Salons Denotter. “We hebben 44 leden. Dat zijn er ooit meer geweest, maar we zijn tevreden. Femma Zedelgem is na 90 jaar nog steeds een springlevende vereniging”, zegt voorzitter Annie Van Steelant.

Femma Zedelgem viert op 30 maart haar 90ste verjaardag met een feest in Salons Denotter in Zedelgem. “We kijken er naar uit om deze unieke verjaardag te vieren”, begint Annie Van Steelant (60) uit de Sprinkelhoevestraat. Annie is sinds 2016 voorzitter van de vereniging voor vrouwen en was daarvoor bestuurslid. “Twintig jaar geleden ging ik bij Femma en werd meteen bestuurslid. Na al die jaren beleef ik nog steeds evenveel plezier aan onze vereniging. Ik mag rekenen op een topbestuur. Ieder bestuurslid is even waardevol en draagt haar steentje bij. We kunnen op elkaar rekenen. Het is echt een meerwaarde om met zo’n team te mogen samenwerken. Ik ben daar best trots op”, glundert Annie.

“We steken jaarlijks een leuk programma in elkaar en houden daarbij ook rekening met suggesties van onze leden. Zij mogen namelijk ideeën aanbrengen. Vandaag hebben we 44 leden. Dat zijn er ooit meer geweest, maar we zijn tevreden. Femma Zedelgem is na 90 jaar nog steeds een springlevende vereniging. Elke vrouw is welkom bij ons. We organiseren meerdere crea-activiteiten en heel wat leuke (dag)uitstappen.”

Samen sterker

Sinds corona bundelt Femma Zedelgem haar krachten met Femma Veldegem. “Die samenwerking loopt heel vlot. Femma Veldegem organiseert de kooklessen en wij de bloemschikavonden. Die worden door mij gegeven, aangezien ik vroeger jaren als floriste heb gewerkt. We organiseren jaarlijks ook vier feesten. Twee daarvan nemen wij voor onze rekening, de andere twee worden georganiseerd door Femma Veldegem.”

Verjaardagsfeest

Ook met Raak werkt Femma Zedelgem samen. “Met Raak vroeger KWB organiseren we bijvoorbeeld jaarlijks een valentijnsontbijt. Daarop mochten we recent 94 gasten verwelkomen. Het is leuk dat we mensen kunnen samenbrengen door onze krachten te bundelen. Het is een meerwaarde dat we op die manier veel meer mensen kunnen bereiken.”

Het feest in Salons Denotter op zondag 30 maart start om 12 uur. “Daarvoor is er nog een receptie in de Braambeier. Die wordt aangeboden door de gemeente. Alle info over Femma Zedelgem en ons feest, is bij mij te verkrijgen”, besluit de voorzitster. (BC)

Inschrijven en info: annie.vansteelant@telenet.be