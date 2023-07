Femma en Femma met Pit organiseren zomerbar

Als aanloop naar het feestgedruis van de kermisweken in de aanloop naar Zotte Maandag slaan de Pittemse afdelingen van Femma en Femma met Pit de handen in elkaar voor de organisatie van een zomerbar op woensdagavond 5 juli.

Ontmoetingsavond

Met dit evenement willen de twee zusterverenigingen een gezellige ontmoetingsavond organiseren, waar bij een hapje en een drankje gezellig gebabbeld kan worden. Daarom zullen ook de nodige knabbels voorzien worden en zal de drankenkaart wat uitgebreider zijn.

Geen gezelligheid zonder muziek en dus zal ook daarin voorzien worden. Het wordt echter passende achtergrondmuziek, zodat er naar hartenlust gepraat kan worden. Plaats van afspraak is het pleintje aan de oude jongensschool in de Eikeldreef.

“We willen met deze avond verder gaan dan onze eigen leden en roepen iedereen dan ook op om vrienden, buren, familie, partners of collega’s mee te brengen”, laat Martine Dewitte weten.

De avond begint om 19.30 uur. Kaarten kosten 7 euro en zijn te verkrijgen bij Ria Pattyn op 0479 76 79 26 of via jeanmarie.ria@skynet.be. Ze zijn ook te verkrijgen bij Dina van café De Gilde of bij de bestuursleden van de beide verenigingen.

(JG)