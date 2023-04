Femma Elverdinnge maakt kleed in vijf lessen

Creatief bezig zijn, wordt hoog in het vaandel gedragen bij Femma Elverdinge.

Na vijf dinsdagavonden mochten de leden pronken met hun kledingstuk. Een blouse, kleed, pantalon of kinderkledij… Niets ontbrak dankzij de deskundige begeleiding van Katrien Woussen van naaiatelier Cocon in de Zonnebeekseweg in Ieper.

“We kijken al uit naar ons lentefeest op vrijdag 5 mei, de workshop creatief met wilgentenen van dinsdag 6 juni en de kookdemo Poké Bowl op dinsdag 20 juni”, nodigt Annie Parmentier uit. Op de foto herkennen we vooraan Monique Butaye, Christiane Delobel, Jeanine Quaghebeur, Katrien Woussen en Rita Deheegher en rechtstaand Rosanne Vermeersch, Ria Canniere, Lies Christiaen, Annie Parmentier, Ingrid Vermeersch, Michele Vandenbussche, Monique Bouten, Lieve Degezelle, Karina Debruyne en Nicole Parmentier.

(foto RLa)