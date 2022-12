Femma blijft creatief bezig

Bij Femma Ardooie komt een groepje creatieve dames regelmatig samen om nieuwe ideetjes uit te werken op het vlak van handwerk, naaien, breien…

Ze doen dit in twee sessies. In de namiddag gaan de dames afwisselend bij elkaar op bezoek. ‘s Avonds is de Loods het domein waar het handwerk wordt verricht. Wie interesse heeft om zich bij te scholen in handwerk kan contact opnemen met de creagroep op christav@telenet.be. (foto JM)