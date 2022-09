Feestweekend voor 20 jaar Chiro Romejo

In het weekend van 30 september tot en met 2 oktober viert Chiro Romejo feest. Wat in 2002 begon met een samensmelting van drie Roeselaarse Chiro’s groeide uit tot een actieve Chiro met een kleine 100 leden tussen zes en achttien jaar.

“Hip hip hoera! Chiro Romejo bestaat 20 jaar en dat willen we graag vieren met een feestweekend. Twintig jaar geleden ontstond Chiro Romejo uit een fusie van drie Roeselaarse Chiro’s”, opent Jolien Monteyne, één van de negentien leidsters van Chiro Romejo. “De drie Chiro’s waren Meisjes Chiro Heilig Hart, Chiro Roehha en Chiro Sint-Michiel. Ondertussen groeide Chiro Romejo uit tot een actieve Chiro met een kleine 100 leden tussen zes en achttien jaar. Een verjaardag die niet onopgemerkt voorbij kan gaan. Op vrijdag 30 september, zaterdag 1 oktober en zondag 2 oktober wordt het terrein aan het Chirolokaal omgebouwd tot een feestterrein. Je kan onze lokalen vinden in de Acaciastraat 2A in Roeselare.”

Silent disco

“We starten op vrijdag 30 september. Dan gaat het dak eraf met een silent disco en kan je genieten van verfrissende drankjes aan een democratische prijs. Toegang is mogelijk vanaf 16 jaar en we starten om 21 uur. Op zaterdag 1 oktober starten de festiviteiten al om 10 uur met onder meer een rodeostier, een springkasteel, volksspelen, gekke fietsen… Kortom, voor ieder wat wils. Bovendien is er vanaf 18 uur een quiz en kan je genieten van onze streekbierenavond. Stel je dus kandidaat en maak kans op mooie prijzen”, zegt Jolien.

“Tot slot ben je op zondag 2 oktober welkom om 13 uur op het terrein. Vanaf 14 uur is er een escape room voorzien in de Chirolokalen. Dit gebeurt in groepjes van vier en is voor alle leeftijden. Daarnaast organiseren we ook een kubbtoernooi om 15 uur. Vergeet je zeker niet in te schrijven. Liever geen escape room of rodeostier? Dan kan je natuurlijk ook het hele weekend komen genieten op het sfeerterras. Men kan aanschuiven voor drankjes en eten aan democratische prijzen. Iedereen is welkom. (RV)

Voor meer informatie over prijzen en inschrijvingen: www.chiroromejo.be/feestweekend.