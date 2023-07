Feestweekend bij KLJ Vlamertinge met zomerbar en Safari Night: “Jubileumeditie met bekende dj”

Op 28 en 29 juli organiseert KLJ Vlamertinge twee grote evenementen. Op vrijdag de zomerbar en zaterdag de alombekende Safari Night, met dit jaar de 30ste editie. Alles vindt plaats in de tent aan de brug bij de Noorderring.

Jonas Denuwelaere is een van de trekkers van het feestweekend. “Onze vereniging telt rond de 45 leden. Zelf ben ik lid sinds mijn 16de en zetel ik al drie jaar in het bestuur”, vertelt de 20-jarige Jonas. “Ik stam niet uit een landbouwersfamilie, maar ben wel gepassioneerd door de stiel. Verder ben ik in het dagelijks leven actief als elektricien en woon ik in het naburige Brielen.”

KLJ Vlamertinge ging het voorbije weekend nog even op weekend naar Leffinge, maar vanaf komende week staat alles in teken van hun feestweekend. “Sinds corona organiseren we aan de vooravond van de Safari Night ook een zomerbar. De Safari Night -verwijzend naar de fruitlikeur – is er al voor de 30ste keer en dit jubileum willen we niet onopgemerkt laten voorbijgaan.”

“We haalden met Dimitri Wouters een bekende naam naar Vlamertinge en lanceren ons Happy Vat. Dat vat van 200 liter Safari zal aan de helft van de prijs verkocht worden. Safari drink je in combinatie met fruitsap”, geeft Jonas nog mee.

Tent bij Noorderring

Alles vindt plaats op dezelfde locatie in een tent bij de brug van de Noorderring, langs de weg van Ieper naar Poperinge. “Ik nam een week verlof om de hele week mee te kunnen helpen met de opbouw. Naast de tent voorzien we een ruim buitenterras voor de zomerbar.”

“De zomerbar is er op 28 juli en we mikken op 500 man. We openen de deuren om 18.30 uur en de ingang is gratis. Naast een uitgebreid assortiment dranken voorzien we frieten en snacks. Dj Matthias zorgt voor de sfeermuziek.”

Maaltijd

Voor de fuif op 29 juli zouden ze dit aantal graag verdubbelen. “Dan bedraagt de inkom 7 euro en we feesten van 21.30 uur tot in de vroege uurtjes. Naast Dimitri Wouters komen Aj-Beats & Athomic (B2B) en David B. SAWND & Lite zorgt voor licht en klank. Het zijn onze grootste activiteiten. In september organiseren we ook nog een maaltijd. Dan is er onze jaarlijks beenhesp en vol-au-vent.”

Locatie: Noorderring 3, 8908 Vlamertinge