Feestviering van WTC Strooyhofvrienden rondt fietsseizoen af

In het volkscafé ’t Strooyhof, sinds 1974 ook het stamlokaal van WTC Strooyhofvrienden, hadden de trouwe fietsers op zondagmiddag 27 november feestelijk afspraak. Tijdens een stevig diner klonken ze uitgelaten op het eindklassement van hun fietsseizoen.

De kampioenen die gehuldigd werden, verzamelden punten tijdens 24 zondagsritten. De top drie van de A-ploeg, die routes van ruim 60 km uitrijdt, schreven Paul Vanbelle, Ivan Develter en Patriek Maelfait op hun naam. De B-ploeg die het met een meer gezapige snelheid ook iets dichter bij huis zoekt, eindigt met Luc Vantomme, Eddy Desangere en Eric Pysson op kop. Van april tot begin oktober is de wekelijkse vertrek -en aankomstplaats ’t Strooyhof van patrons Jozef Van Daele en patron Jef Van Daele en Henriette Puype in de Remberstraat. Naargelang de wind op kop, of in de rug, zoeken de fietsvrienden alle windrichtingen op.

Nu eens verkennen ze de streek van Kanegem, het thuisdorp van flandrien Briek Schote, een andere etappe is een fietsbedevaart naar Oostakker om fietskracht en een behouden thuiskomst af te smeken. “Ook onze woensdagavondfietsers die meer familiaal en dichtbij blijven, waren dit jaar talrijk van de partij. Voor de organisatie danken we ook parcoursmeester Josué Vercoutere, kopvrouwen Jeannine Janssens en Rita Decoster, en signaalgevers Peter Pattyn en mezelf”, duidt clubsecretaris Eric Pysson. Samen met de in Veldegem vertrouwde fietsgezichten erevoorzitter André Himpens, voorzitter Jozef Vandaele, ondervoorzitter Gerbert Bogaert blijft hij mee de kop trekken van de Veldegemse Strooyhofvrienden. (HV/foto HV)