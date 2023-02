Feestnamiddag voor 75-plussers in Oostende met taart, thee, koffie en poëzie

Donderdag werd een feestnamiddag georganiseerd voor 75-jarigen in OC De Ballon, op de Vuurtorenwijk in Oostende. Meer dan 110 75-plussers schreven in om te genieten van het gevarieerde feestprogramma.

Na het welkomwoord van Schepen Maxim Donck, verantwoordelijk voor de werking in de OC’s, mocht iedereen aanschuiven aan de feesttafel met gebak, koffie of thee. Na een woordje uitleg over de Welzijnsmarkt door mensen van het OCMW, mochten de aanwezigen genieten van de theatervoorstelling Fort d’Amour. Dat is een combinatie van poëzie, theater en muziek, gebracht door de Oostendse voordrachtkunstenares Isabelle Vandemaele en begeleid door de Oostendse pianist en componist James Malikey. Hij was in 2019 winnaar van Belgium’s Got Talent. Iedereen genoot met volle teugen!

De feestnamiddag werd afgesloten met veel muziek en een gezellig samenzijn. (FRO)