Feestelijkheden 200 jaar Harmonie Sint-Cecilia ingezet

Met haar 200 jaar is de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia een van de oudste verenigingen uit Oostrozebeke en zelfs één van de oudste muziekkorpsen uit heel België. Dat mag natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan.

Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia werd gesticht in 1822 en is dus ouder dan België zelf. Dankzij de inzet en het enthousiasme van leden, bestuur, sponsors en sympathisanten is de Harmonie tot op vandaag een bruisende, muzikale vereniging die meer dan 80 leden telt. Dat moet vanzelfsprekend gevierd worden. Het wordt een jubileumjaar boordevol festiviteiten. Het startschot werd gegeven met een verzorgde officiële receptie aangeboden door de gemeente waarop in diverse toespraken nog eens gewezen werd op het belang van muziek in het dorpsleven.

Het hele jaar door

In november 2020 gaf Nicolas Vierstraete, sinds 2007 dirigent van het orkest, het dirigeerstokje door aan Kristof Casier. Het orkest wordt geflankeerd en ondersteund door het percussie-ensemble Impulse, onder leiding van Ginstenaar Hans Beils en het immer kleurrijke marjorettenkorps In Motion, onder leiding van Jill, Laura en Mayra. De Harmonie vierde in het verleden elk jubileumjaar met één feestweekend, waarvoor verschillende muziekkorpsen uit heel Europa afzakten naar het kleine Oostrozebeke. In 2022 daarentegen wordt het eeuwfeest het hele jaar door gevierd.

Wat mogen de muziekliefhebbers van de Harmonie Sint-Cecilia verwachten? Vooreerst wordt er een eigen jubileumbier ‘de Cecile’ op alle activiteiten geschonken. Een jeugdig componist, Ward Dierick, componeerde een aan dit jubileumjaar opgedragen feestmars ‘Joy of harmony’. Op de koop toe komt er een volledig vernieuwde website.

De eerste activiteit die eraan komt is het traditionele lenteconcert op 23 april. Voor de gelegenheid werkt de Harmonie opnieuw samen met zanger Dieter Troublyn. Ter gelegenheid van haar 195-jarige jubileum stond de Harmonie al eens op het podium samen met Troubleyn. Gezien het grote succes toen wordt nog eens een beroep gedaan op de zanger die met de Harmonie het repertoire van de Zweedse muziekgroep ABBA doorneemt.

Jubileumfestival

Op zondag 2 oktober, Oostrozebeke kermis, zal de Harmonie van zich laten horen. Zo heeft de Harmonie besloten om op die dag zelf naar de Oostrozebekenaren te stappen samen met vijf muziekkorpsen uit de omgeving. De Harmonieën uit Ooigem, Meulebeke, Wingene en Aarsele zullen samen met de eigen Harmonie doorheen de gemeente marcheren om zo een muzikale toets te geven aan de kermis. Op het gemeenteplein zal blaasorkest Alpenroos uit Ingelmunster voor een ware Oktoberfest-sfeer zorgen. Ook de Fietsende fanfare wordt uitgenodigd.

Zij zullen al spelend vanop een stalen ros Oostrozebeke onveilig maken. Daarna is iedereen welkom voor een drankje in de tent op het gemeenteplein. Ook de jaarlijkse tentoonstelling van de Oostrozebeekse kunstkring krijgt dit jaar een muzikaal tintje. Maar er is nog meer in het najaar. Op 19 november pakt de Harmonie uit met haar herfstconcert, voor de gelegenheid omgedoopt tot jubileumconcert. Voor deze activiteit wordt samengewerkt met kunstkring ORK en toneelkring Meer Vreugde. Samen nemen ze het publiek mee doorheen de geschiedenis van Oostrozebeke en de Harmonie. Op vrijdag 16 december ten slotte, volgt een galaconcert van de muziekkapel van de Belgische Marine. (CLY)