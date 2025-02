Feestelijke receptie bij heemkring Wibilinga

Tijdens de nieuwjaarsreceptie huldigde heemkring Wibilinga zijn jubilarissen. Freddy Tyberghein toonde ‘de Plaetse in beweging’ en schepen Defieuw gaf meer uitleg bij het toekomstplan van de oude begraafplaats.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie blikte heemkring Wibilinga terug op het voorbije jaar. Er was ruim gelegenheid om de jubilarissen te vieren en enkele opgemerkte activiteiten van het voorbije jaar op te sommen. Ongetwijfeld was de tentoonstelling Wevelgem in beweging een van de meest gesmaakte activiteiten. Voor de gelegenheid nam Freddy Tyberghein het centrum van deelgemeente Wevelgem onder de loep. In De Plaetse in beweging toonde hij hoe dat centrum door de geschiedenis heen grondig veranderde. Schepen van Begraafplaatsen Kevin Defieuw gaf de toehoorders wat meer uitleg over de toekomst van de oude begraafplaats in de Menenstraat. “De maatschappij evolueert”, vertelde de schepen. “We gaan anders om met troost en rouw. Steeds meer mensen worden gecremeerd, momenteel is dat in 80 procent van de overlijdens het geval. Onze oude begraafplaatsen ondergaan grondige wijzigingen, heel wat grafzerken worden weggenomen, omdat de concessie verlopen is. Dat is steeds vaker het geval, waardoor we voor de oude begraafplaats een toekomstplan hebben opgemaakt. Op die begraafplaats werd in samenspraak met de heemkring een lijst van funerair erfgoed opgemaakt. Die graven zullen beschermd blijven, maar er zal dus ook heel wat ruimte vrij komen, het toekomstplan bekijkt hoe die ruimte op een positieve manier kan worden ingevuld.” Tenslotte huldigde Wibilinga zijn jubilarissen. Dertig jaar geleden begonnen Gino Christiaens, Katelijne Moreels, Rudy Neve en Freddy Tyberghein als medewerkers. Rinzy Callewaert heeft ondertussen al 25 jaar dienst. Willy Coolsaet, Hans Masschelein en Lut Vanoverberghe 20 jaar. Rita Clarissimo, Marc Defrancq, Luc Lannoy, Ludo Vanheesbeke en Bernard Vanwest zijn al 15 jaar lang medewerker. Nino Bacelle, Pieter Dobbelaere, Bernadette Lagae, Freddy Vens en Jacqueline Vroman al 10 jaar. (SLE)