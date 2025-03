Feestelijk recital voor 40 jaar Dansschool Arlequino

Dansschool Arlequino blaast eind maart 40 kaarsjes uit en viert deze mijlpaal met een feestelijk recital ‘Memories and New Beginnings’. Voorzitter van de dansschool Kathy Vanhooren en haar team heten iedereen van harte welkom om dit bijzondere moment mee te beleven op zaterdag 29 maart om 19 uur en zondag 30 maart om 14 uur in CC De Balluchon. Het belooft een wervelende show te worden met optredens van alle dansgroepen, aangevuld met gastoptredens. De dansschool werkt hiervoor samen met Tomorrow’s Dance Factory en Balletschool Rose D’Ivry.

De online ticketverkoop is al gestart. Tickets kosten 18 euro en zijn te verkrijgen via een link op www.dansschoolarlequino.be. (SVE/foto Coghe)