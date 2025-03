Feestdriedaagse Bosmolens Ommegang (25-27 juli) strikt opnieuw de Romeo’s

Bosmolens Ommegang vindt plaats in het weekend van 25, 26 en 27 juli. Op zondagavond toppen de Romeo’s de affiche. Maar er is drie dagen lang voor ieder wat wils in de feesttent op het Ter Beursplein in Izegem en dat na al die jaren ook nog altijd volledig gratis.

De feestdriedaagse van Bosmolens Ommegang start op vrijdag met de jubileumeditie van de Bosmolens Stratenloop, voor de 20ste keer kan je kiezen tussen 5 en 10 kilometer, ook de kids run en de loopfietswedstrijd blijven op het het programma. Muzikaal openen Retired Punx de debatten, gevolgd door Pablo Honey en de tribute bands Green Day by St. Jimmy’s en de Red Hot Chili Peppers by Californicated.

Op zaterdag wordt er opnieuw gekoerst, dan vindt de zesde Bosmolens Cycling plaats, iedereen die in Izegem woont of er geboren is, mag deenemen. ‘s Avonds trekt men opnieuw de kaart van de dj’s, ook al enkele jaren op rij de traditie. Fuego (finalist DJ-contest 2024), Deniero, Averix, DiMaro, Karakals en Nina Black maken er opnieuw een topdansavond af.

Zondagmiddag is er na het aperitief opnieuw barbecue van Bjen Kwie en dit jaar ook paëlla van Aqua Fish. De Noenkels komen daarna optreden, de dames koersen (wedstrijden voor dames U17 en dames U23), er is voor de vierde keer een dartstornooi. Om 19 uur komt de Turbo Alive Band een ode brengen aan Johny Turbo die 25 jaar geleden overleed, waarna er vlotjes wordt overgeschakeld naar de Vlaamse Schlagers met Ronny Silver en daarna Vlaanderens bekendste ambiancegroep De Romeo’s.