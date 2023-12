Feestcommissie Veurne organiseert tweede dartstornooi

In de zaal aan de Steengracht in Steenkerke vond op zaterdag 18 november het tweede dartstornooi in een organisatie van de Feestcommissie Steenkerke plaats.

Er waren 48 deelnemers en heel wat supporters komen opdagen. Dankzij de gulle sponsors waren er talrijke mooie prijzen te winnen en ook wie niet zo succesvol was met de pijltjes, kon nog geluk hebben met de tombola. Tornooiwinnaar werd Ulrich Coussaert uit Veurne.

Hij won de finale van Michel Calliauw uit Pervijze. Beste Steenkerkenaar was Wim Sampers. Op de foto’s zien we voorzitter Fabienne Parreyn, geflankeerd door beide finalisten, en Wim Sampers die een fles Steenkerkenoare ontvangt uit handen van Isabelle Verlodt van Savagan Home.

(gf’s)