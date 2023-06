Feestcomité maakt balans op van wandelhappening in Alveringem

Feestcomité ’t Hoge heeft op zondag 18 juni een wandelhappening georganiseerd om extraatjes voor de bewoners van het Alveringemse woon –en zorgcentrum te kunnen organiseren. Het comité zal de nieuwe formule nu evalueren.

“De belangstelling voor onze eerste wandelhappening is wat tegengevallen”, zegt voorzitster Rita Devrome.

De Molenwal

“Wij hadden op 400 wandelaars gemikt en het waren er uiteindelijk honderd. Het brengt 500 euro op. Voorts hebben we ongeveer 400 enveloppen verkocht waarbij mensen altijd prijs hadden. Dat leverde 550 euro op. En dan hebben we nog wat opbrengst van drankverkoop en enkele zeer gewaardeerde giften. We gaan in de loop van de zomer sowieso met de bewoners naar De Molenwal. Dat is telkens een groot succes.”

“We hopen er nog een tweede uitstap te kunnen bij doen. Die zal wellicht naar de zuivelhoeve van Geert Louwagie gaan. Ook al was de opkomst iets minder, we zullen de bewoners toch enkele mooie uitstappen kunnen bezorgen. Het team van het feestcomité heeft zich enorm ingezet. Ik ben trots op alle betrokken vrijwilligers”, aldus nog Rita. (AB)