Feestcomité is niet meer weg te denken uit de Wingense parochie Sint-Jan: De Deurezetters zijn 10 jaar jong

Op zaterdag 15 maart werden de leden van het feestcomité ‘De Deurezetters’ plechtig ontvangen in de raadzaal van het Wingense gemeentehuis. Aanleiding was hun tienjarig bestaan, dat door burgemeester Lieven Huys omschreven werd als een toonbeeld van dynamiek en verbinding.

Burgemeester Huys herinnerde aan de start van ‘De Deurezetters’, een voetbalwedstrijd tussen de oude voetbalglories van SK Sint-Jan en die van buur Doomkerke. Een weide moest in laatste instantie nog speelklaar gemaakt worden, er doken liefst 200 supporters op en Doomkerke won wel met 1-3, maar dat is een detail.

In die tijd werden de plannen gesmeed, van wat later de ‘klassiekers’ zouden worden: het kermisweekend, de sinterklaasmarkt, het nieuwjaarsontbijt en de kleuterkoers. Maar daarnaast worden nog diverse activiteiten georganiseerd, zoals de sneukeltocht, een rommelmarkt en een wielerwedstrijd. “Tien jaar ‘deurezetten’ is een mooie prestatie”, aldus Huys, die erop wees dat daardoor Sint-Jan een echte leefgemeenschap is geworden.

Felle storm

De pioniers van ‘De Deurezetters’ zijn Dirk De Meyere en Eddy Vandevyvere en daar kwamen steeds meer leden bij, die het team kwamen versterken zoals Luc Vandaele, Jozef Patteeuw, Luc Lambert en Johan Verfaillie. Ze werden een hechte vriendengroep, die ondertussen perfect weet hoe je een volksfeest in elkaar moet steken. Ook al kende het parcours soms tegenslagen – zoals de tenten van de sneukeltocht die door een felle storm net niet weggeblazen werden, de kraampjes van de eerste sinterklaasmarkt die het aanvankelijk moesten stellen met wat goedkoop zeil over wat houten getimmer en corona, die het leven verlamde maar uiteindelijk geen dooddoener bleek – is het een succesverhaal geweest.

Succesverhaal

Burgemeester Huys omschreef tien jaar Deurezetters dan ook als het succesverhaal van een groep vrienden en een toonbeeld van creativiteit, werkkracht, samenhorigheid en zin voor sociale verbinding. “Een wijkfeest is er om zich te amuseren”, aldus Huys. “Wingene is zoveel mooier dankzij jullie klassiekers.” Bestuurslid Dirk De Meyere dankte de vele vrijwilligers, die het feestcomité met raad en daad bijstaan, en het gemeentebestuur voor de steun. (GGM)