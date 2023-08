Feest voor honderd jaar Gezinsbond: Op 26 en 27 augustus wordt lokale oprichting in juli 1923 herdacht

Feest bij de grootste sociale vereniging van Meulebeke. De plaatselijke Gezinsbond viert op 26 en 27 augustus zijn honderdste verjaardag. Het bestuur heeft voor de 800 aangesloten gezinnen een puik jubileumweekend samengesteld, dat ter hoogte van het woonzorgcentrum De Zonnewende zal ontplooid worden.

Voorzitter Geert Tallieu doet het verhaal van de Gezinsbond: “Volgens gegevens die we terugvonden in de Gazette van Thielt – te lezen in het archief van de stad Tielt – werd op zondag 8 juli 1923 de stichtingsvergadering van de Bond der Kroostrijke Gezinnen gehouden in Meulebeke. Camiel Deneweth werd met algemeenheid van stemmen verkozen als voorzitter. Duiken we nog wat dieper de geschiedenis in, dan merken we dat op nationaal vlak de Bond van de Talrijke Huisgezinnen, zoals de Gezinsbond aanvankelijk heette, twee jaar eerder, in 1921 dus, tot stand kwam als een sociale beweging voor het gezin, onder impuls van een pater, een socialist en een liberale generaal. Het betekende de geboorte van de pluralistische gezinsorganisatie die de Gezinsbond nog altijd is.”

Dode kostwinners

“Na de Eerste Wereldoorlog, waarbij heel veel kostwinners gesneuveld waren, was de belangrijkste taak van de toenmalige Bond gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen en te streven naar gelijkwaardige levensomstandigheden tussen gezinnen met en gezinnen zonder kinderen. Het valt niet te ontkennen dat de materiële noden van de gezinnen prioritair waren.”

“Daarbij bleef het niet. In de loop der jaren ijverde de Gezinsbond voor kinderbijslag, minder dienstplichtigen in grote gezinnen, een fonds voor weduwen en wezen, een woningfonds, korting op openbaar vervoer, belastingvermindering voor kinderen ten laste…”

“In Meulebeke kwam de Bond ook op voor het welzijn van de gezinnen. In de jaren 50 werd, op aandringen van het Bondsbestuur, gestart met het uitbetalen van geboortepremies door het gemeentebestuur: 600 frank voor het eerste en tweede kind, 900 voor het derde en vierde kind, en 1.200 voor de volgende. Dat de Meulebeekse bevolking de Bond van Grote en Jonge Gezinnen in het hart droeg, werd duidelijk in het ledenaantal: in 1967 werd het duizendste gezin verwelkomd als lid. In 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in Gezinsbond. Er werd nog meer geijverd voor een gezins- en kindvriendelijke samenleving waarin iedereen maximale ontplooiingskansen krijgt.”

Waar voor je geld

“Onze Gezinsbond telt nu 800 leden. Zij waarderen het engagement van onze bestuursleden, die zich dagelijks inzetten om de leden waar voor hun geld te geven. Zo krijgen onze leden bij meer dan dertig Meulebeekse handelaars aanzienlijke voordelen en kortingen. Verder beschikt onze afdeling over een zeer goed werkende kinderoppasdienst, geven we lessenreeksen watergewenning en zwemmen, en hebben we aandacht voor het knuffelturnen. Onze sportievelingen kunnen hun energie kwijt tijdens de wekelijkse badmintonsessies. En dan zijn er nog de zovele andere activiteiten die onze kalender sieren: het bezoek van de Sint, de paaseierenworp, de dropping, de barbecue- en kooklessen, de lichtjestocht, de bondsquiz, spelletjesavond, de fietsuitstappen en culturele bezoeken… Met al die activiteiten willen we de Meulebeekse gezinnen verbinden en samenbrengen.”

Het feestprogramma

De feesttent wordt tijdens het weekend van 26 en 27 augustus opgeslagen ter hoogte van het woonzorgcentrum De Zonnewende, in de Karel van Manderstraat.

Op zaterdag organiseert men daar de Highland Games, waaraan verenigingen en vriendengroepen kunnen deelnemen. De inschrijving bedraagt 20 euro per team van 4 tot 6 mensen. Er wachten vijftien proeven (individueel of in groep).

Op zondag is er het aperitiefconcert van 11 tot 12 uur. Wie ingeschreven is, kan aanzitten voor de barbecue à volonté. Om 13.30 uur wordt de speelstraat geopend. De toegang is gratis en alle kinderen zijn welkom. Er wordt gevraagd om zoveel mogelijk met de fiets naar de feesttent te komen.

meulebeke.gezinsbond.be.