Feest voor de kaartkampioenen Okra Loker

Okra Loker vierde het seizoenseinde en daarbij werden de kaartkampioenen in de bloemetjes gezet. Bij de heren was dat Gilbert Devisschere en bij de dames was dat Anna Tanghe. Daarnaast werden er ook twee tachtigjarigen gevierd, namelijk Frieda Verdru en Maurits Debuyser en één negentig jarige, Astrid Dewachter. Ze zijn omringd door de bestuursleden Martine Degrijse, Gerda Haezebrouck en Jean-Pierre Janssens.

(EF)