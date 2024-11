FC Veldegem gaat 90ste verjaardag vieren met een heerlijke Penalty

Voor voetbalclub FC Veldegem wordt 2025 een jubileumjaar. Dan viert de club de 90ste verjaardag en het 25-jarig voorzitterschap van Yvan Vermeulen. Het feestjaar wordt onder meer ingezet met een Penalty, het biertje dat de club speciaal voor deze verjaardag uitbrengt.

Terwijl sportief verantwoordelijke Servaas Verhaeghe de keepers traint, bladert voorzitter Yvan Vermeulen door een boek met de annalen van zijn FC Veldegem. Bij ludieke foto’s haalt hij toffe herinneringen boven. De toehoorders hangen aan zijn lippen. Vervolgens doet de preses voorspellingen over het eerstvolgende feestjaar.

Wij willen allerminst de sfeer verpesten maar FC Veldegem had net een belangrijk duel verloren tegen Dudzele. Voorzitter, je gaat toch niet degraderen? Yvan Vermeulen kijkt ons lang aan, met een gezicht dat het midden houdt tussen schrik en verbijstering. “We gaan toch niet weer zo’n ellendig seizoen tegemoet hé. Neen, we moeten ons herpakken.”

Dan vertelt Yvan honderduit over zijn dienstjaren. “Op het einde van zijn carrière heeft Geoffrey Claeys hier nog gevoetbald. Hij wilde nog eens in hetzelfde team aantreden als zijn broer. Ik zie het nog voor me: Geoffrey legde een bal aan de hoekschopvlag en trapte die in één tijd naar het andere cornerpunt. Ik keek me de ogen uit. Dan is er nog Rik De Mil. Het laatste jaar als keeper deed hij bij ons uit. Vervolgens trok hij naar Oostkamp om er trainer te worden. Nog altijd heb ik contact met hem. We vierden hier eens een feestje voor het goede doel. Jeugdspelertjes zouden sparren tegen hun ouders. Ze zaten in de kleedkamer en plots ging de deur open. Kanjers van Club Brugge, waaronder Simon Mignolet, Hans Vanaken en Brandon Mechele kwamen binnen. Nooit vergeet ik die gezichtjes.”

De Gebeurs

“Daarnet pakte je mij bij verrassing toen je over degradatie opperde. Wij zakken nooit! Bijna ben ik 25 jaar voorzitter: 17 seizoenen onder mijn bewind traden we aan in tweede provinciale. Ach, we scoren moeilijk maar we beschikken met Jurgen Dewaele en Petro De Graeve over toptrainers, die het klappen van de zweep kennen. En iedereen draagt zijn steentje bij. Onze keeperstrainer haakte af: Servaas Verhaeghe, die al bergen werk verzet voor ons, neemt nu ook die sluitstukken voor zijn rekening. In onze kantine hebben we al ettelijke feestjes gebouwd met iedereen samen: spelers, trainers, bestuur, supporters: wij zijn allemaal gelijk. Onze voetbalploeg werd opgericht in 1935. We zijn bijna 90 jaar verder. Steeds meer jeugdspelers vinden de weg naar onze accommodaties. Weet je wat er in de visietekst van onze vereniging staat? Fun and Formation! Dat betekent een goede sportieve opleiding maar ook een familiale club met vele extrasportieve initiatieven.”

Zo komen we tot de kern van een inactiviteit die ons quasi uniek lijkt in de annalen van het provinciale voetbal. Enkele voetbalouders zijn de voorbije jaren gepassioneerde hobbybierbrouwers geworden. Ze zochten een uitdaging om één van hun creaties eens breder te kunnen aanbieden. Op een proeverij kon het bestuur van FC Veldegem kiezen uit een selectie zelfgebrouwen bieren. Een krachtige blonde trappist werd geselecteerd. Bram Inghelbrecht neemt het woord, bijgestaan door medebrouwers Karel Delporte, Bart Wuyts en Bert Masureel. “Na een brainstorm rond de naam haalden Mandekker en Libero het net niet. Met Penalty starten de feestelijkheden in Veldegem. We hopen de ideale aanloop te hebben aangeboden voor heel wat moois.”

“In de coronaperiode zijn wij, buren, begonnen met bier te brouwen omdat we ons verveelden. We kozen voor de groepsnaam de Gebeurs. Weet je, bier brouwen is niet moeilijk maar vergt gevoel en passie. Telkens weer moet je proeven tot je de juiste ingrediënten hebt gemixt. Winstbejag is ons vreemd: wie wil proeven van het exclusieve biertje zal zich in de kantine moeten aanbieden of onze kerstmarkt komen bezoeken, binnen de accommodatie. We hopen de Penalty te kunnen aanbieden tot februari volgend kalenderjaar. Eén zaak is zeker: op is op!”