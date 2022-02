FC Gullegem steekt Germain Descheemaeker (90) figuurlijk in de bloemen: “Jeugd lag me altijd na aan het hart”

Ter gelegenheid van de derby tegen SCT Menen werd Germain Descheemaeker voor zijn 90ste verjaardag figuurlijk in de bloemen gestoken. De nog steeds kwieke Gullegemnaar – alleen het stappen gaat wat moeilijker – was een van de eerste bestuursleden toen SK Gullegem in het jaar 1959 boven de doopvont werd gehouden. 63 jaar later klopt zijn voetbalhart nog steeds voor FC Gullegem.

Na een tweetal oefenwedstrijden in 1958 tegen het toenmalige SK Roeselare, bijgewoond door 1.000 toeschouwers, werd SK Gullegem op 9 april 1959 met stamnummer 6216 officieel lid van de Belgische Voetbalbond. De start van een lange en mooie geschiedenis.

Het duurde niet lang vooraleer Germain Descheemaeker lid werd van het rood-witte bestuur. “Gedurende tien jaar fungeerde ik als jeugdvoorzitter”, vertelt Germain, vader van een zoon en een dochter, opa van drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Eigen kweek

“De jeugd heeft me altijd na aan het hart gelegen. Nog steeds. Ik stel tevreden vast dat er heel wat eigen kweek aan de poort van de eerste ploeg klopt. Goed zo. Wie de jeugd heeft, bezit de toekomst. Tot voor kort woonde ik regelmatig de jeugdwedstrijden bij. Maar het stappen gaat me niet meer zo goed, dus moet ik wachten op een brave ziel die me naar het stadion wil voeren.”

“Bij de thuiswedstrijden van de eerste ploeg teken ik altijd present. Alleen de verplaatsingen zijn niet meer aan mij besteed. Uitgezonderd als ik met iemand kan meerijden. Ik heb nu eenmaal mijn hart aan voetballend Gullegem verpand.”

Samen met de toenmalige voortrekkers E. H Lahousse en de vroegere voorzitter André Vantomme was Germain Descheemaeker een van de eerste bestuursleden van het toenmalige SK Gullegem. Als je over die periode begint, beginnen de ogen van Germain te glinsteren. “Dat waren toen nog tijden. SK Gullegem pakte zijn eerste titel in het seizoen 1960-1961. Zeven jaar en drie titels later maakten we de sprong naar de toenmalige bevorderingsreeks in de nationale reeksen. Alleen Patro Eisden had het ons voorgedaan.”

Premies

Ondertussen zijn het voetbal en de tijden veranderd. “Bij wijze van spreken werd er vroeger gespeeld voor een pistolet en een pint bier”, mijmert Germain Descheemaeker.

“Nu draait alles rond geld. Zelfs bij ploegen uit vierde provinciale hoor je soms praten over premies die alle verbeelding tarten. Dat is niet gezond voor het voetbal. Op die manier zullen de clubs niet lang het hoofd boven water kunnen houden.”

Het huidige FC Gullegem nam een nieuwe start in maart 2008 en kreeg als stamnummer 9512. Vijf jaar later promoveerde het nieuwe Gullegem met een titel vanuit eerste provinciale naar de toenmalige bevorderingsreeks. Ondertussen is FC Gullegem een vaste waarde geworden in tweede afdeling. Vorige zondag wonnen de rood-witten hun derby tegen buur Menen met afgetekende 3-0-cijfers. Germain Descheemaeker glunderde als vanouds.

Realistische koers

“Ik ben nog altijd lid van de raad van bestuur en probeer nog zoveel mogelijk vergaderingen mee te maken. Met blijdschap en trots moet ik vaststellen dat het huidige bestuur goed bezig is. Goed om te zien. Dat vooral de eigen jeugd voluit kansen krijgt, doet me enorm plezier. Het is goed om te zien dat FC Gullegem goed boert en de club in goede handen is. De bestuurders volgen een realistische koers”, besluit Germain Descheemaeker.

