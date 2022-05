FC De Engel viert gouden jubileum in Ichtegem: “We zullen een rol van betekenis blijven spelen”

Op vrijdag 20 mei nodigde Gilbert Ledaine (77) de spelers van FC De Engel uit om aan te schuiven aan de barbecue die georganiseerd werd ter gelegenheid van het jaarlijks festival Bouger-Bouger. Gilbert wou absoluut de 50ste verjaardag van FC De Engel, zijn troetelkind, niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

“Eigenlijk moesten we dit vorig jaar al gevierd hebben”, vertelt een trotse Gilbert. “Maar corona stak daar een stokje voor. Maar in dit geval is uitstel geen afstel en ik hield eraan om die verjaardag niet zomaar te laten passeren. Het begon allemaal in 1971 toen enkele mensen van de Engel in café ’t Handelshuis bij Nelly de koppen bij elkaar staken om een vriendschappelijke voetbalwedstrijd te spelen.”

Geïmproviseerd terrein

“Ze hadden toen wel een probleem, want ze hadden geen terrein. Daarom werd achter het café, waar een weide lag, twee doelpalen in de grond gestoken en enkele lijnen getrokken. Kleedkamers waren er toen ook uiteraard niet, dus werd er maar gebruik gemaakt van het achterhuis van het café. Die eerste wedstrijd was meteen ook de start van een nieuwe ploeg.”

“De naam voor de ploeg werd al snel gekozen: FC De Engel. Elke zondag werd er nog een aantal jaren een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld. De infrastructuur werd een eerste maal verbeterd met de komst van kleedkamer, dat was in 1973 en in 1978 werd het speelveld vergroot en kwam er dankzij een kleine toelage van de gemeente ook verlichting. Zo kon er ook in de wintermaanden getraind worden.”

Verscheidene titels

“In 1985 sloten we ons aan bij het liefhebbersvoetbalverbond van Perkez. Er werd toen in de laagste reeks gestart. Een gouden periode volgde toen met drie opeenvolgende titels, respectievelijk in 1986, 1987 en 1988. Nadien volgden nog titels in 2006, 2011 en 2014. Ik heb nog de periode geweten dat Perkez zes reeksen telde, dat is inmiddels verminderd tot slechts twee.”

“Het is jammer dat er nu veel minder belangstelling is voor het liefhebbersvoetbal. Maar met het huidig potentieel aan spelers zit FC De Engel goed en ik ben ervan overtuigd dat we in volgende seizoenen altijd een rol van betekenis zullen blijven spelen.”

“Ik verzeker de spelers dan ook dat in de toekomst er nog veel voetbalvreugde met FC De Engel te beleven valt. Het bestuur en ik willen ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de ploeg iedereen die bedanken die bijgedragen heeft tot het succes.”