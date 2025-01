FC Dadizele Sport heeft nieuw zevenkoppig jeugdbestuur: “Bestaande en ook nieuwe activiteiten verder uitwerken”

Sinds kort telt voetbalclub FC Dadizele Sport een nieuw jeugdbestuur. Deze gemotiveerde zevenkoppige groep met ouders en jeugdtrainers wil voortaan de vinger aan de pols houden binnen de jeugdwerking. Een duidelijke nieuwe stap in de ontwikkeling van de Basiliekploeg.

“Tot voor enkele weken was ik eigenlijk als jeugdcoördinator de verbindingsman binnen het hoofdbestuur tussen de jeugd en de eerste ploeg”, opent de 34-jarige Ewoud Vanlokeren. “Deze functie vroeg echt veel inspanningen, want ik ben ook nog T2 bij de A-ploeg. Vooral bij de afwezigheid van onze voorzitter Bart Allossery heb ik dat echt aan de, lijve ondervonden.”

“Ik ben dan ook intern op zoek gegaan naar jonge enthousiaste mensen die met mij op de jeugdkar wilden springen. In geen tijd staan we hier nu met een mooie bende jeugdbestuursleden, die het achtkoppig hoofdbestuur willen aanvullen. Met het vers bloed erbij moet de jeugd een nieuw elan krijgen in Dadizele, en dat moet ook naar nog meer leden leiden.”

“We hebben momenteel zo’n 150 jeugdspelers, verdeeld over acht jeugdploegen. Als we de twee dames- en twee herenploegen erbij nemen komen we boven de 200 actieve leden. Dat is toch zeker niet slecht voor een gemeente met 3.000 inwoners.

Jaar vol activiteiten

“Dit jaar gaan we ons enkel nog concentreren op het jeugdtornooi begin mei en een koekenverkoop, maar in de toekomst gaan we een jaarplan opmaken vol activiteiten die de club steeds ten goede moet komen.”

Eén van de nieuwkomers is Jelle Beerland die sinds dit jaar ook gemeenteraadslid is voor de meerderheidspartij Sterk. “Ik heb zelf nog in de jeugd van het toenmalige VK Dadizele gespeeld en momenteel ben ik bij de blauw-witten actief als trainer van de U8, waar ook mijn zoon Linus speelt. We hadden inderdaad al langer het idee om een jeugdbestuur te starten met ouders uit de diverse ploegen. Onze bedoeling is om een aantal bestaande activiteiten verder uit te werken en ook een aantal nieuwe initiatieven te ontwikkelen.”

Het jeugdbestuur bestaat uit Jelle Beerland, Aaron Ferret, Stijn Decoene, Gregory Petillion, Dieter Pattyn, Willem Vanbecelaere en Ewoud Vanlokeren. Geïnteresseerde ouders die wensen toe te treden mogen contact opnemen met een van de bestuursleden. (SBR)