Fatima Wandelvrienden trekken op Herfstwandeling

De Fatima Wandelvrienden trokken er weer op uit. Voor deze herfstwandeling was ‘de Leie’ het centraal thema. Bij een aangename temperatuur en een voelbaar windje, vertrokken de 20 wandelaars richting Leie. Via de Kortrijkse kaaien volgden ze de rivier tot aan de Reepbrug. De trappen op of de lift (die niet werkte) en zo de Leie over. Een korte wandeling door het Straatje bracht de Fatima Wandelvrienden naar de verlaagde Leieboorden. Via de Broelbrug en langs de Leie tot de Collegebrug maakte dat het tijd werd om naar de rustplaats Vlaskapel af te zakken. In de Vlaskapel, de enige bruine kroeg was de gelegenheid de benen even te strekken, een glaasje te drinken en een praatje te maken. Voor het tweede deel trokken ze opnieuw naar de Leie, nu richting Bissegem. De herfstwandeling eindigde in ’t Schooltje op de Haantjeshoek. Hier wachtten bergen lekkere rozijnenboterhammen, geurige koffie en heerlijke chocolademelk de wandelaars op. Nu is het voor de Fatima Wandelvrienden overwinteren tot aan de lentewandeling op zondag 24 maart 2024. (CH/foto KDS)