“Fantastische tweedaagse met een springkasteel paradijs”: Akabe De Iris organiseert opnieuw een indoorpretpark

Jeugdbeweging Akabe De Iris, een scoutsgroep voor kinderen en jongeren met een beperking, organiseert op zaterdag 17 en zondag 18 februari een indoorpretpark. Het is ondertussen de negende editie.

“Tijdens dit fantastische tweedaagse evenement wordt de Maeke Blyde omgetoverd in een heus springkasteel paradijs. Ook dit jaar is er voor elk wat wils: zo is er een hindernissenparcours, een knusse snoezelhoek, spelletjes en nog zoveel meer toffe springkastelen om te komen ontdekken”, zegt Salomé Vermeersch, leiding in de jeugdbeweging Akabe De Iris Poperinge.

Akabe De Iris is een scoutsgroep voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 21 jaar met een leerstoornis, gedragsstoornis, verstandelijke en/of meervoudige beperking. De afkorting Akabe staat voor Anders KAn BEst. De activiteiten bestaan uit een bosspel, estafette, stadsspel, themaspel… Deze worden aangepast aan de leefwereld van de kinderen en jongeren. “Daarnaast kunnen kinderen zich laten schminken, hun haren laten omtoveren tot een gek kapsel, een tattoo laten zetten en een knotsgekke foto maken in de fotohoek. Om even te rusten van al het spelen of voor de ouders en begeleiders, is er ook de mogelijkheid om iets te eten en te drinken bij onze bar.”

Begeleiding

De openingsuren zijn zaterdag 17 februari van 10 tot 17 uur, voor alle kinderen tot 12 jaar. “We verwachten ook enkele jeugdbewegingen op zaterdagnamiddag, tussen 14 en 16 uur, dus houd hier rekening mee dat het dan wat drukker kan zijn. Op zondag 18 februari is het indoorpretpark open van 10 tot 16.30 uur, voor alle kinderen tot 12 jaar en ook jongeren met een beperking tot 21 jaar”, vertelt Salomé.

De inkomprijs is zeven euro per kind. Voor groepen groter dan tien personen is dit vijf euro per kind. Toegang is gratis voor ouders en begeleiders. Let op: begeleiding is verplicht. “Het indoorpretpark vindt plaats in zaal Maeke Blyde, Doornstraat 43 in Poperinge.

Info: indoorpretpark@de-iris.be, 0478 19 30 87 of de Facebookpagina Indoorpretpark Akabe de Iris.