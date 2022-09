Fanfareorkest concerteert in eigen repetitielokaal met ‘Thras’

Op zondag 23 oktober geeft het Desselgems fanfareorkest KMV De Leiezonen een aperitiefconcert ‘Thras’ in hun eigen repetitielokaal. Het wordt een toegankelijk concert met leuke muziek, en er wordt ook aandacht besteed aan de verschillende instrumenten van het fanfareorkest.

“De titel Thras is een verwijzing naar de originele naam van Desselgem: Thrassaldingehem. Na de vele nationale en internationale optredens die we hebben gegeven, keren we terug naar onze roots, met een concert in Desselgem en voor Desselgem. Terug met de voeten in eigen aarde. Normaal organiseren we eind oktober een groots concert in de kerk van Beveren-Leie, waarbij we telkens een ander orkest uitnodigen. Dit jaar houden we het beperkt en willen we ook de mensen die niet zo vertrouwd zijn met fanfaremuziek over de streep trekken om de schoonheid van een fanfareorkest te leren kennen. “Tijdens het concert zal onze dirigent wat meer uitleg geven over de verschillende instrumenten, en in ons muzikaal programma komen verschillende instrumenten in de spotlight te staan. Ideaal voor kinderen die nog een keuze moeten maken welk instrument ze later willen bespelen of voor wie kennis wil maken met onze vereniging. Er zal ook interactie zijn met het publiek.”

Na het concert kunnen de mensen genieten van een eigen huiscocktail, die zo’n 50 jaar geleden voor het eerst werd geserveerd door de vrouw van Herman Van Houcke, één van de bezielers van onze vereniging van weleer.” Het concert begint om 11u, een ticket kost 10 euro en daar krijg je na het concert ook onmiddellijk het huisaperitief bij. Leerlingen aan de Kunstacademie van Waregem krijgen gratis toegang bij vertoon van hun inschrijving. (ELD)

Tickets zijn verkrijgbaar op www.kmvdeleiezonen.be