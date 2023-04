Fanfare St.-Cecilia heeft met Martin en Kevin een nieuwe dirigent en voorzitter

De koninklijke fanfare Sint-Cecilia Harelbeke heeft met Martin Van Walleghem een nieuwe dirigent en met Kevin Van Ongeval een nieuwe voorzitter. Kevin volgt André Vanassche op, Martin drukt de voetsporen van Gertjan Seynaeve.

De koninklijke fanfare Sint-Cecilia Harelbeke bestaat sinds 1809 en is daarmee een van de oudste fanfares van het land. Uiteraard zijn er sindsdien meerdere dirigenten en voorzitters de revue gepasseerd en nu is het de beurt aan Martin Van Walleghem (63). Hij genoot een opleiding A2 elektromechanica aan het PTI in Kortrijk, is getrouwd met Martine Verkindere en papa van Marcia. Muziek is de rode draad in zijn leven.

“Toen ik negen jaar was, werd ik tijdens een huisbezoek gevraagd of ik muziek wilde spelen bij de fanfare Arbeid in Wevelgem waar ik mijn eerste muzieklessen kreeg”, vertelt Martin, die daarna notenleer, trombone en tuba aan de gemeentelijke muziekschool in Wevelgem en aan de muziekacademie in Harelbeke volgde, waar hij de regeringsmedaille voor tuba op zak stak.

Na het behalen van zijn diploma A2 electro-mechanica volgde hij zijn hogere muziekstudies aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Gent. Deze werden bekroond met eerste prijzen notenleer, transpositie, tuba en kamermuziek. Hij dirigeerde verscheidene harmonies en fanfares en gaf onder meer les notenleer, koper en samenspel. In 1980 vervoegde hij beroepshalve als tubaspeler de rangen van de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht, waarna hij in 1982 muteerde naar de Koninklijke Muziekkapel van de Marine in Oostende.

Aangenaam repertoire

De taak van een dirigent is naast de muzikale leiding ook een repertoire kiezen. Fanfaremuziek die de muzikanten, maar ook het publiek kan boeien. “We willen de nadruk blijven leggen op ‘fanfare’, dat zijn koperblazers. De muzikanten moeten zich amuseren en de luisteraars moeten het programma kunnen smaken”, zegt voorzitter Kevin Van Ongeval (38), die trompet speelt.

“Het is de bedoeling dat we duidelijke afspraken maken en altijd rekening houden met de muzikaliteit in het repertoire”, zegt voormalig dirigent Freddy Knockaert (77). Op het programma staat er dit jaar nog een een taptoe op 27 mei, een koffieconcert op zondag 26 juni, een concert in het najaar en enkele optredens. (Peter Van Herzeele)