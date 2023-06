Fanfare St.-Cecilia Harelbeke presenteert Koffieconcert met nieuwe dirigent

Fanfare St.-Cecilia uit Harelbeke concerteert op zondag 25 juni om 14.30 uur voor het eerst met haar nieuwe dirigent Martin Van Walleghem in Dorpshuis De Rijstpekker in Hulste.

Naast een nieuwe dirigent heeft de fanfare St.-Cecilia sinds kort ook een nieuwe voorzitter. Een poosje geleden wou Willem Libert de bestuurstaken overdragen aan de jongere generatie. Kevin Van Ongeval, Kristof Feys en Benny Vermeulen werden gevraagd om de zorg over de fanfare te willen behartigen. Kristof werd secretaris, Kevin volgde André Vanassche op als voorzitter en kreeg onlangs ook de taak om een nieuwe dirigent te zoeken. “Dat nam enige tijd in beslag, want we wilden niet over een nacht ijs gaan. Een fanfare in goede banen leiden is nog net iets anders dan een harmonieorkest. We zijn dan ook blij dat we met Martin Van Walleghem (63) uit Roeselare iemand hebben die daar voldoende ervaring mee heeft.”

Ook rock en pop

Martin startte op 9-jarige leeftijd met muzieklessen bij de fanfare Arbeid. Daarna studeerde hij notenleer, trombone en tuba aan de muziekschool in Wevelgem en de muziekacademie in Harelbeke, waar hij de regeringsmedaille voor tuba op zak stak. Hogere muziekstudies volgde hij aan het Conservatorium in Gent. Deze werden bekroond met eerste prijzen notenleer, transpositie, tuba en kamermuziek.“Ik dirigeerde verscheidene harmonieën en fanfares en gaf onder meer les notenleer, koper en samenspel. In 1980 vervoegde ik beroepshalve als tubaspeler de rangen van de Muziekkapel van de Luchtmacht en muteerde in 1982 naar de Muziekkapel van de Marine in Oostende”, zegt de nieuwe dirigent.

“Martin verstaat de kunst om een programma samen te stellen dat zowel de muzikanten als het publiek weet te boeien. Zo bevat het naast typische fanfaremuziek als een mars ook rock- en popmuziek”, besluit Kevin.