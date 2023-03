Fanfare Sint-Cecilia duikt de geschiedenis in

Het jaar 2023 staat bij de fanfare Sint-Cecilia in het teken van het eeuwfeest. Veel grote activiteiten staan in de steigers. Een terugblik in de geschiedenis mocht daarbij niet ontbreken.

Carly Carrette: “In een tiental thema’s werd de 100-jarige geschiedenis van de fanfare in beeld gebracht, gecombineerd met passende muziek en de warme radiostem van Jeroen Vercruysse. Soms ernstige momenten, soms trieste maar vooral de allerleukste momenten.”

Voor de nabije toekomst staan de jubileumconcerten ‘Fanfare Highlights’ (29-30 april in d’Iefte) en het bezoek van Neunkirchen (27-30 mei) op het programma. Schepen Regine Rooryck loofde de inzet van de initiatiefnemers en drukte de wens uit voor succesvolle jubileumactiviteiten. (MVD/foto MVD)