Fanfare Sint-Cecilia bedankt Henri en Lies

Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van de koninklijke fanfare Sint-Cecilia werden twee verdienstelijke leden in de kijker gezet: Henri Simoens voor zijn jarenlange inzet als archivaris van de partituren van de florerende muziekmaatschappij en Lies De Witte voor haar noeste werk als barverantwoordelijke in het fanfarelokaal De Liere. “102 jaar na de oprichting zit er nog altijd muziek in de fanfare”, stelde voorzitter John Lannoo (geflankeerd door Lies De Witte en Henri Simoens) in zijn gelegenheidstoespraak. “We pakten recent met een geslaagd Sylvesterconcert uit van onze jeugdfanfare. Op zaterdag 26 en zondag 27 april is er ons groot evenement We’ll Meet Again – Victory Day in de eventhal Uzien en ook de Lierefeesten staan weer op het programma.” (DRD/foto DRD)