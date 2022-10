Fanfare Nut en Vermaak heeft dit najaar grootse plannen

Dit jaar bestaat Nut en Vermaak 125 jaar. In april vierde de Maldegemse fanfare dit al met een feestelijk lenteconcert en ook dit najaar zet de fanfare haar beste beentje voor: “We sluiten het jubileumjaar af in stijl.”

In 1897 werd Nut en Vermaak Maldegem opgericht onder impuls van toenmalig pastoor Bouckaert. “We zijn een goed draaiende fanfare”, vertelt voorzitter Luc Lasoen. “Ondanks het feit dat we door de coronapandemie pas laat konden beginnen met repeteren zijn we er toch in geslaagd om dit voorjaar een mooi lenteconcert te geven en ook dit najaar zijn onze muzikanten in topvorm. We kijken er dan ook naar uit om ons jubileumjaar in stijl af te sluiten.”

Niet Drummen

Naast het optreden van Die Verdammte Spielerei, dat de fanfare op zondag 30 oktober om 20.30 uur in CC Den Hoogen Pad organiseert, toont de muziekvereniging zich ook later op het najaar nog een paar keer van haar beste kant. Zo staat op zaterdag 19 november om 19.30 uur in CC Den Hoogen Pad de unieke drumshow ‘Niet Drummen’ op het programma.

“We vonden de tijd rijp om met onze drumband een eigen concertuitvoering te brengen”, vertelt Kris. “Recent hebben we dan ook de repetitiemomenten opgedreven met partiële repetities en extra oefendagen om er een muzikaal feest van te maken. Het is niet enkel een ritmische uitdaging, ook het zangtalent van de leden wordt op de proef gesteld. Naast de traditionele drumbandinstrumenten, zoals velen deze kennen van een straatoptreden of wandelconcert, maken we ook gebruik van melodische percussie-instrumenten, olievaten en vuilnisbakken. Ten slotte staan er ook solo-optredens en tal van boeiende rariteiten op het programma.”

Slotconcert

Ook het Sint-Ceciliafeest wordt dit jaar bijzonder. “Op 26 november, de dag van onze Sint-Ceciliaviering, worden we om 16 uur officieel ontvangen in het gemeentehuis”, zegt voorzitter Luc Lasoen. “Op zondag 4 december sluit fanfare Nut en Vermaak in Cultureel Centrum Den Hoogen Pad haar jubileumjaar af met een muzikale apotheose.”

“Van 10 tot 16.30 uur musiceren we die dag samen met Willen is Kunnen uit Knesselare en De Verenigde Vrienden uit Adegem. Om 17.30 uur geven we dan met drie fanfares, samen goed voor 80 muzikanten, een groot slotconcert in Den Hoogen Pad”, besluit voorzitter Wim Lasoen. (MW)

Meer informatie: www.nutenvermaakmaldegem.be