Fanfare De Ware Vrienden viert patroonheilige Sint-Cecilia en huldigt verdienstelijke muzikanten

Tijdens een gezellig Sint-Ceciliafeest in Salons De Vrede in Ichtegem werden er ook enkele trouwe muzikanten gehuldigd. Zij kregen door de afgevaardigde Stefaan Raes van Vlamo een medaille en diploma: Robert Vergauwe (20 jaar muzikant), Carmen Debeer (30 jaar muzikant), Sandy Debeer (40 jaar muzikant), dirigent Martin Van Walleghem (55 jaar muzikant) en Rik Debeer (60 jaar muzikant). Vooraan zittend zien we de gehuldigden met links voorzitter Hans Grootaerd en rechts bestuurslid Peter Loosvelt. Na dit muzikaal intermezzo wordt er nu verder gewerkt aan de voorbereiding van het Ontbijtconcert op 26 januari. (foto Coghe)