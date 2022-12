Ook bij Koninklijke Fanfare de Ridder Jans Zonen werden er naar aanleiding van Sint-Cecilia enkele leden in de bloemetjes gezet. Zittend zien we de gehuldigden met Luc Schepens (55 jaar), Domien Bekaert (50 jaar), Hannelore Bekaert (35 jaar) en Bruno Bekaert (35 jaar). Achteraan hebben we het bestuur. (foto JS)