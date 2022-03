Fanclub voor profwielrenner Mauri Vansevenant in Koekelare neemt puike start: “Honderdtal wielerfans schrijft in”

In de cafetaria van TC De Mote werd de fanclub van de jonge profwielrenner Mauri Vansevenant, zoon van oud-profrenner Wim Vansevenant, boven de doopvont gehouden.

En al wist het bijna niemand en werd er alleen maar mondeling reclame gemaakt, toch nam de supportersclub meteen een puike start, want tijdens de inschrijvingsnamiddag kwam al een honderdtal wielerfans opdagen om zich in te schrijven! Van een blitzstart gesproken.

“Het idee voor een fanclub komt eigenlijk van Jean-Marie Devreker, in vervlogen tijden de grootste supporter van Wim Vansevenant. Hij draagt nog altijd de koers in zijn hart en ziet nu uiteraard ook graag Mauri Vansevenant schitteren. Pascal Lievens, Andy D’Hoore en ikzelf zijn hierover beginnen praten en zo is de bal aan het rollen gegaan”, steekt voorzitter Bart Demeyere van wal.

Waarom een supportersclub in Koekelare, gezien Mauri toch in Torhout woont, wilden we weten. “Oh, dat is niet moeilijk te verklaren. De meeste eerste fans van Mauri zijn ooit supporter geweest van vader Wim, die afkomstig is van Bovekerke, deelgemeente van Koekelare”, vervolgt voorzitter Bart Demeyere die graag zijn bestuur voorstelt. Andy D’Hoore is secretaris, Magda Devriendt is penningmeester, Pascal Lievens (liaison met de Vansevenants) en Kevin D’ Hoore als uitbater van het supporterslokaal.

“Het doel van de fanclub is om Mauri te steunen als wielerprof in goede en minder goede dagen. Zo weet hij dat er een warme groep fans achter hem staat die in hem gelooft. Mauri en vader Wim stonden er eerst wat weigerachtig tegenover, maar we hebben alles goed besproken en toen stonden ze wel achter het idee. Trouwens, mama Vicky is al lid van de fanclub en ik weet zelfs niet of Wim dit weet”, vertelt Bart lachend.

“Het aantal inschrijvingen overtreft onze stoutste verwachtingen. Wij hadden gehoopt op een 25-tal en bij het afsluiten om 19 uur, telden we al 100 inschrijvingen. Zo kwam er iemand uit Paal en er kwamen ook twee jonge gasten, Tibo en Mattijs uit Hemiksem (nabij Antwerpen), hun lidkaart afhalen. Voor ons maar ook voor Mauri is het leuk te weten dat ook mensen van buiten de provinciegrenzen supporteren voor hem.”

Hoe word je lid?

Lid worden van de fanclub kan nog altijd en dit voor 10 euro per jaar. Stuur een mailtje naar fanclub.mauri@outlook.be en je krijgt de nodige info. Er is ook een fanpagina op Facebook (Fanpagemaurivansevenant), waar je info krijgt over uitslagen, stages van Mauri en ook over de fanclub.

(EV)