Fanclub voor Andy Baetens

Andy Baetens baant zich in ons land een weg in dartsspelen. Hij is momenteel de nummer een op de WDF-ranking, heeft met Optimum een Brugs management en in Moerkerke in BSB Sportcafé een eerste supportersclub.

Andy Baetens (34) uit Aalst kreeg vorige week tijdens het Belgian Darts Gala in Hasselt de prijs voor best opkomende Belgisch talent. Als de huidige nummer een op de WDF-ranking haalde hij dit jaar de laatste zestien tijdens de Belgian Darts Open in Wieze, een van de Euro Tour-tornooien bij de Professional Darts Corporation.

De Oost-Vlaming combineert darts met een job in een Spar-warenhuis in Hofstade en heeft met Optimum een management dat wordt geleid door de Bruggelingen Ferdie Boffel en Gino De Cuyper, van de Dartshop aan de Dudzeelse Steenweg. “We proberen Andy in zijn weg die hij volgt zoveel mogelijk bij te staan”, vertelt Boffel. “Begin december neemt hij deel aan Lakeside WDF World Darts Championship. Hopelijk kan hij de maand erna een Tour Card bemachtigen.”

Tatoeage

Andy Baetens wist deze maand opnieuw het internationaal tornooi in Brugge te winnen. Vorig zondag trok hij dan naar BSB Sportcafé in Moerkerke waar zijn eerste supportersclub boven de doopvont werd gehouden. Tom Goethals van de plaatselijke dartsclub Café Smeete: “Ik heb Andy leren kennen op dartstornooien en ben een fan van het eerste uur. Hij blijft voor of naast het dartsbord een simpele gast, die graag plezier maakt en met de voeten op de grond blijft.”

“Samen met hem deed ik vorig jaar een tornooi in Praag. Bij winst van hem zou ik zijn naam op mijn hand laten tatoeëren. Dat is ondertussen gebeurd. Nu is er bij ons hier in Moerkerke een fanclub. Heel veel sympathisanten staan achter hem. We tellen nu zo’n 280 leden die voor hem tijdens tornooien zoveel mogelijk zullen supporteren. Voorts verkopen we merchandising zoals pijlen van zijn sponsor Bull’s, een spelerskaart, net als een truitje dat is ontworpen om eventueel door Andy te laten tekenen als een collector’s item.” (ACR)