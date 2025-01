Fanclub Timothy Dupont houdt nieuwjaarsreceptie: “Het is een plezier om hier tussen mijn fans te zijn”

De Fanclub van Timothy Dupont organiseerde zijn jaarlijkse nieuwjaarsdrink in het vertrouwde lokaal, Taverne Wembley in Middelkerke. Ereschepen Johnny Devey, ook bestuurslid van de fanclub, opende de avond en gaf alvast een inkijk in het programma voor 2025.

De aanwezigen werden verwend met een glaasje en een hapje, terwijl de sfeer werd gekleurd door gesprekken over de wielersport. De ster van de avond, Timothy Dupont (37), was natuurlijk ook van de partij, samen met zijn echtgenote Cindy en hun dochtertje Marilyn. Bijzonder was ook de aanwezigheid van Arne Santy, Timothy’s nieuwe ploegmaat uit Wervik.

Tijdens de receptie nam Timothy zelf ook even het woord: “Het is altijd een plezier om hier in Middelkerke tussen mijn fans te zijn. Jullie steun geeft me telkens weer de motivatie om alles te geven, zowel in het zand als op de weg. Ik kijk ernaar uit om er samen met jullie opnieuw een fantastisch jaar van te maken!”

Diezelfde dag had Timothy Dupont nog maar eens zijn klasse getoond door de strandrace Egmond-Pier-Egmond te winnen. Het was zijn derde zege in deze prestigieuze wedstrijd. Secretaris en penningmeester van de fanclub, Bart Storme, kon het niet laten om hierop te grappen: “Ik had tegen Timothy gezegd: je moet zorgen dat je wint op 11 januari, anders mag je niet naar de receptie komen. Blijkbaar heeft mijn ‘tactische dreigementje’ geholpen!”

Kopman

Terugblikkend op 2024, kan Timothy tevreden zijn. Met drie overwinningen – waaronder de eerste rit van de Ronde van Antalya in Turkije en de beachraces in De Panne en Bredene – en een tiental podiumplaatsen, bevestigde hij zijn status als vaste waarde in het wielerpeloton.

Na intensieve onderhandelingen heeft hij zijn contract met manager Peter Bauwens van het Tarteletto-Isorex-team uiteindelijk met één jaar verlengd. In dit nieuwe seizoen zal hij opnieuw als kopman voor de ploeg fungeren. Zijn ploegmaats, onder wie Louis Blouwe, Alex Vandenbulcke, Gianni Marchand, Lennert Teugels, Stefano Museeuw, Robbe Clays en Arne Santy, zullen hem steunen in de ambitie om weer als sprinter uit te blinken.

Naar Champagnestreek

Het bestuur onthulde ook alvast een hoogtepunt uit het activiteitenprogramma: een tweedaagse uitstap naar de Champagnestreek op dinsdag 8 en woensdag 9 juli. Deze trip combineert de start van een Tourrit in Amiens met gastronomische en culturele verwennerijen, zoals champagneproeverijen bij de huizen Vautrain en Prévoteau-Perrier en een dinercruise op de Marne. Voor 310 euro per persoon (330 euro voor een eenpersoonskamer) kunnen leden genieten van deze reis.

Wie nog geen lid is van de fanclub of zijn lidmaatschap wil vernieuwen, kan dit doen voor 6 euro via overschrijving naar rekeningnummer BE54 9796 4533 0897. Kom je langs in Taverne Wembley, dan betaal je slechts 5 euro.

Meer info over de activiteiten en de fanclub vind je op www.fanclubtimothydupont.be.