Familiedag bij Oostkampse kunstzwemvereniging Valkaart

Kunstzwemvereniging Valkaart Oostkamp sloot het seizoen af met haar familiedag en een demonstratie van de verschillende leeftijdsklassen en disciplines in het kunstzwemmen.

KVO vindt zijn ontstaan in 1998, toen nog onder de vleugels van ZVO, maar is sinds 2000 een afzonderlijke zwemvereniging. Ondertussen zijn al heel wat oud-zwemsters trainster geworden, omdat de combinatie trainen voor wedstrijden en hogere studies volgen of een gezin hebben heel moeilijk is. Zo geven zij hun kennis en enthousiasme door aan de jongeren. (GST)