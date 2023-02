Familie De Guffroy krijgt PR-Oostkampprijs

Jong CD&V heeft tijdens de jaarlijkse CD&V-nieuwjaarsreceptie de PR-Oostkampprijs uitgereikt aan de Familie De Guffroy. Deze jaarlijkse trofee is een erkenning voor personen of verenigingen die zich het voorbije jaar verdienstelijk hebben ingezet om van Oostkamp een warmere gemeente te maken.

“2022 was het jaar van solidariteit voor de Oekraïense vluchtelingen. De familie De Guffroy was de allereerste familie om een Oekraïens gezin in Oostkamp op te vangen. Met onze PR-Oostkampprijs willen we niet alleen die familie in de bloemetjes zetten, maar alle Oostkampenaren die Oekraïners en andere mensen in noodhulp boden, hartelijk bedanken”, weet Toben Braeckevelt, voorzitter Jong CD&V te vertellen.

Interessant jaar

Voor de familie De Guffroy is deze erkenning een waardering voor een interessant jaar, maar wel met de nodige hindernissen. “Toen we de eerste berichten hoorden dat er Oekraïense gezinnen naar België kwamen, hebben we onmiddellijk de burgemeester laten weten dat we plaatshadden om een gezin op te vangen. We hebben ook snel ons gastgezin binnen onze eigen leefwereld opgenomen. Maar het is natuurlijk niet altijd evident, zo is een van hen al drie keer opgenomen in het ziekenhuis”, horen we van Kris De Guffroy. De trofee werd overhandigd in aanwezigheid van Sien Vandevelde, de nationale jongerenvoorzitster van CD&V. (Geert Stubbe)