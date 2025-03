FaceTime Kortrijk brengt toonaangevende sprekers samen voor geopolitiek debat in Kortrijk Xpo

Op woensdag 26 maart organiseert Rotary Club Kortrijk de negende editie van FaceTime Kortrijk, het jaarlijkse fundraising event in Kortrijk Xpo. Dit jaar staat het evenement in het teken van geopolitiek, met toonaangevende sprekers zoals chef van Defensie Frederik Vansina en professor Jonathan Holslag.

FaceTime Kortrijk 2025 neemt je mee door het geopolitieke landschap van morgen. “Op 26 maart brengen we drie uitzonderlijke sprekers naar Kortrijk die elk vanuit hun unieke expertise een licht werpen op de krachten en veranderingen die onze wereld vormgeven”, zegt Joris Claeys van Rotary Kortrijk.

“Met de oorlog in Oekraïne, spanningen tussen de EU en de VS en de impact van geopolitieke verschuivingen op onze economie en veiligheid, is het thema actueler dan ooit. De wereldorde is in beweging, en net nu is het cruciaal om inzicht te krijgen in de impact ervan. Toen we een half jaar geleden onze sprekers vastlegden, hadden we nooit gedacht zo brandend in de actualiteit te belanden.”

Drie sprekers

Generaal Frederik Vansina, recent benoemd tot hoofd van het Belgische leger, geeft zijn visie op België en Europa op het wereldtoneel, en de militaire uitdagingen en verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken. Jonathan Holslag, professor in internationale politiek en burgemeester van Tienen, biedt zijn blik op Europa’s plaats in de wereld. Jonathan is een China-kenner par excellence, maar richt zich in zijn recente werk op de cruciale relaties tussen Europa en Afrika.

Tuur Demeester, een expert op het vlak van economie en technologie, vervolledigt het panel en biedt een unieke kijk op de invloed van geopolitiek op de financiële wereld. “Hij brengt een unieke mix van Vlaamse nuchterheid en Amerikaanse dynamiek naar zijn keynotes. Geboren en getogen in Brugge woont en werkt hij vandaag in Austin, Texas als investeerder en econoom. Hij is de oprichter van Adamant Capital en is actief als schrijver en spreker, met bijdragen aan verschillende publicaties en conferenties.”

Maatschappelijk doel

FaceTime Kortrijk is intussen uitgegroeid tot een gevestigde waarde in de regio. Het event combineert inspirerende sprekers met een maatschappelijk doel: de opbrengsten gaan integraal naar lokale goede doelen die door Rotary Club Kortrijk worden gesteund.

“Rotary Club Kortrijk, opgericht in 1939, is één van de oudste serviceclubs in België en wil met dit event niet alleen fondsen werven, maar ook curiositeit, optimisme en kritische reflectie stimuleren”, besluit Joris Claeys.

Tickets en info op www.facetimekortrijk.com.