Ezelinnen overhandigen schepencollege 104 wensen die werden opgehangen aan hun wensboom op Ezelinnendag

Dinsdagavond heeft het schepencollege van Kuurne een delegatie van de vereniging ‘de Ezelinnen’ ontvangen in de raadzaal van het gemeentehuis. Dit gebeurde naar aanleiding van de Ezelinnendag die plaatsvond op zondag 17 september.

“Tijdens onze Ezelinnendag hadden we bij de ingang een wensboom staan”, vertelt Anne Demeestere. “Iedereen die dat wilde, kon de boom gebruiken om zijn wens erin te hangen. In totaal hebben we 104 verschillende wensen uit de boom gehaald en vandaag overhandigen we die aan het schepencollege. De diversiteit aan wensen en vragen is enorm. Van verkeersveiligheid, het waarderen van gratis parkeergelegenheid in Kuurne, de vraag naar een officiële camperplaats op een mooie locatie in Kuurne, het belang van de mening van vrouwen tot de hoop dat de Ezelinnen doorgaan en niet stoppen na een evenement. Dit is slechts een kleine selectie uit de vele wensen.”

Burgemeester Francis Benoit nam de 104 wensen in ontvangst, terwijl Schepen Els Verhagen een handgemaakt kunstwerkje kreeg dat tijdens de Ezelinnendag was gemaakt. Burgemeester Francis Benoit prees het initiatief van de Ezelinnendag en het multiculturele karakter ervan. (BRU)