Expo volwassenen van de Academie voor Beeld in Menen: “exclusieve tentoonstelling”

De Academie voor Beeld Stad Menen bestaat 195 jaar en kent dan ook een rijke traditie. Huidig schooljaar was daarnaast een recordjaar qua inschrijvingen en is hiermee ook actueler dan ooit. Bijna 600 leerlingen vonden dit schooljaar de weg naar de academie, waarvan 125 volwassenen, met 18 afstudeerders.

Het gaat goed met de Academie voor Beeld in Menen. Directeur Beeldende en Audiovisuele Kunst Heidi Nolf legt trots uit dat er nu een expo loopt: “De academie zet de deuren van het historisch brouwershuis, Bruggestraat 43, ‘Les Trois Rois’, open voor het grote publiek.”

“Het werk van onze diverse ateliers, zoals beeldhouwen, grafiekkunst, keramiek, projectatelier, schilderkunst en tekenkunst, zijn er te bezichtigen. Tijdens deze expo krijgen volwassen leerlingen tussen 19 en 93 de kans om hun realisaties van het voorafgaande schooljaar tentoon te stellen en nieuwe leerlingen te inspireren.”

Van stoffige ateliers tot inspirerende exporuimtes

Met een gemotiveerd team werd een prachtige tentoonstelling gerealiseerd. “Het poetsteam toverde de academie om van stoffige ateliers tot inspirerende exporuimtes, het secretariaat en de directie zorgden voor een vlotte organisatie en de leerkrachten en leerlingen gingen als ware curators aan het werk en toverden de academie om tot een exclusieve tentoonstelling”, aldus Heidi.

Verspreid over de academie kan je honderden unieke creaties terugvinden, van kleine etsen tot grootste beelden en dit telkens in een uniek kader, vaak ongekend en ongezien in Menen en omstreken.

De expo voor volwassenen binnen de Academie voor Beeld Stad Menen in de Bruggestraat 43 is nog te bezichtigen tijdens het volledige weekend van zaterdag 17 juni en zondag 18 juni, telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. “Ook over de theoretische richting Beeld en Audiovisuele Cultuur kan men dit weekend informatie verkrijgen en er is voor alle opties de mogelijkheid om in te schrijven”, besluit Heidi. (Nicolas Verhaeghe)