Exclusief Izegemse Fotoclub boven de doopvont

Op 1 april ging de Exclusief Izegemse Fotoclub (EX.I.F.) van start. “In onze nieuwe fotoclub, waar de focus op digitale fotografie ligt, zijn zowel gevorderde als beginnende fotografen welkom en zullen er ook voor beiden workshops en activiteiten georganiseerd worden”, zegt voorzitter Herwig Vandenbroucke.

De nieuwe fotoclub EX.I.F. werd voorgesteld in Het Damberd in de Gentsestraat. “Onze nieuwe club is een verlengde van de vijf jaar geleden opgerichte ‘Izegemse Hobby Fotografen’ (IHF), waarvan de leden regelmatig de kans kregen om op speciale locaties zoals onder andere het kasteel Wolvenhof, mooie en interessante fotoshoots te doen.

10 euro lidgeld

“Die IHF wordt nu geïntegreerd in de EX.I.F.”, zegt voorzitter Herwig Vandenbroucke. “De Facebookgroep IHF wordt trouwens half april openbaar gemaakt voor alle fotografen en fotoliefhebbers. We zijn nog maar pas gestart en we tellen al 33 leden. En er kunnen er nog heel wat bijkomen. Voor slechts 10 euro ben je al één jaar lid.” Het woord Exif is een fotografische term en staat voor ‘Exchangeable image file format’, maar in de praktijk wordt Exif gebruikt om de camera-instellingen bij een foto aan te geven.

“In de Exclusief Izegemse Fotoclub zullen alle aspecten van de fotografie aan bod komen”, zegt pr-verantwoordelijke Tom Mylle. “We organiseren workshops voor zowel beginners als ervaren fotografen. Over hoe je niet op de automatische stand betere foto’s kunt maken, over diafragma’s en sluitertijden, over flitsen en belichting…”

Allerlei fotoshoots

“We organiseren shoots met auto’s en modellen, met honden, doen aan natuurfotografie, nodigen sprekers uit die ons meer zullen leren over fotografie… En we willen ook aanwezig zijn op tal van Izegemse evenementen zoals Izegem kermis, Izegem Koers, het jaarlijkse vuurwerk aan het kanaal, de triatlon, enz… Ideale momenten voor de leden om hun fototechnieken uit te testen en bij te spijkeren.”

“Als er verenigingen zijn uit de brede regio die met ons willen samenwerken voor een fotoshoot, dan mogen ze ons gerust contacteren. En op maandag 15 mei komen we samen met de leden om ons aan de hand van onze foto’s aan elkaar voor te stellen.”

Meer info via de Facebook-pagina ‘Izegemse Hobby Fotografen”, tel. 0475 31 09 98 van voorzitter Herwig Vandenbroucke, via mail herwig. vandenbroucke@telenet.be of tom@writelight.be.