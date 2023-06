Erwin Ureel en Benoit Mottrie ontvangen Canadese Meritorious Service Medal: “Zeldzaam dat niet-Canadezen dit ontvangen”

Dinsdag 4 juli krijgen Erwin Ureel (63) en Benoit Mottrie (57) de Meritorious Service Medal op de Canadese ambassade in Brussel. De twee zetten zich al decennia in voor de herdenking van de Canadese slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog.

Erwin Ureel komt uit Roeselare. Hij was van 1975 tot 2010 actief als onderofficier bij de artillerie. “Ik werkte een tijd lang in Soest vooraleer ik in de jaren negentig terugkeerde naar België, eerst in Lombardsijde en de laatste 16 jaar in de kazerne van Ieper”, schetst hij zijn loopbaan. “Ook mijn vader en grootvader waren beroepsmilitair evenals mijn broer. Een volgende generatie in het leger kwam er niet meer. Ik engageerde me voor de herdenkingen van WO I en begon rond de eeuwwisseling ook te gidsen. Ik legde me toe op het verhaal van de Ier William Redmond die meevocht in het Britse leger. In 1997 zette ik mijn schouders onder de herdenking van Redmond, die 80 jaar eerder overleed.”

Fakkel doorgegeven

Bij de opening van het Memorial Museum Passchendaele 1917 was hij mede-oprichter van de vrijwilligersgroep. “In 2007 herdachten we 90 jaar Slag om Passendale en toen nodigden we de Queen uit. Deze 90-jarige herdenking was de aanzet voor de 100-jarige herdenking in 2017. Nog in 2007 was er een evenement waarbij we de Canadese olympiër Alex Decoteau – die deelnam aan de Spelen van 1912 in het Zweedse Stockholm – herdachten met een loopwedstrijd. Alex sneuvelde op 30 oktober 1917 in Passendaele, hij was amper 29 jaar.”

Uiteindelijk was Erwin 15 jaar lang de bezieler van deze ‘Passchendaele Ceremony’. “Ik heb de fakkel intussen overgedragen, maar vorig jaar heb ik eenmalig gedepanneerd. In 2020 leverde me dit de erkenning van MBE – Member of British Empire – op.”

Verrassing

Binnenkort ontvangt hij dus ook de MSM: Meritorious Service Medal van Canada. “Dit kwam toch als een verrassing, maar het is mooi dat vrijwilligers deze erkenning krijgen. Bovendien is het zeldzaam dat niet-Canadezen dit ontvangen. Zelf ben ik nog nooit in Canada geweest.”

Op 4 juli mag Erwin naar Brussel om deze erkenning in ontvangst te nemen. “We zijn met vier Belgen, onder wie ook iemand uit Mons, iemand uit de streek Eeklo/Maldegem en de voorzitter van de Last Post Association Benoit Mottrie. De Canadese ambassadeur Alain Gendron zal aanwezig zijn tijdens de uitreiking”, aldus Erwin, die zich nog over kleinere herdenkingen ontfermt, lid blijft van de vrijwilligersgroep en voorzitter is van de Field Marshal Haig’s Own Pipes & Drums in Roeselare. “Dit is vernoemd naar de Schotse veldmaarschalk Douglas Haig.”

Voorzitter sinds 2006

Erwin is dus niet de enige West-Vlaming die deze medaille zal krijgen dinsdag. Ook Benoit Mottrie krijgt deze bijzondere eer te beurt. Benoit (57) liep Erwin al dikwijls tegen het lijf tijdens de vele herdenkingen. “Uiteraard kennen Erwin en ik elkaar, het is een kleine wereld”, vertelt Benoit, die naast zijn vrijwillig engagement mede-zaakvoerder is van Opel Bariseau Mottrie in Ieper. “Ik ben vrijwilliger sinds 1990 en sinds 1 april 2006 voorzitter van de Last Post Association. Het grote voordeel is dat ik vlakbij de Menenpoort woon. Elke bestuurder heeft zijn vaste dagen. We merken vaak dat het opbouwen en onderhouden van connecties heel belangrijk is. Het zorgt ervoor dat je de uitstraling van je vereniging kan verbeteren.”

Uitstekende wisselwerking

Ook Benoit – die vroeger al onder meer de Order of British Empire ontving – is heel tevreden met deze erkenning. “Dit is een erkenning voor de herdenking van de gesneuvelde Canadese soldaten die we sinds 1928 herdenken. Dit hoort uiteraard toe aan een volledig team. Ik denk dat we goed werk leveren en alle nationaliteiten meenemen in onze herdenking. We zijn bezig met de verjonging van onze vereniging, dat is nodig voor de lange termijn. Ook met de andere landen is er een uitstekende wisselwerking. Zo zal er in 2024 een Last Post zijn in de Verenigde Staten. Onlangs ging een delegatie naar New York en het is fascinerend hoe zij naar de Last Post krijgen. Ook met Australië, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland zijn de banden heel sterk.”

IJssculptuur

De Last Post Association werd in het verleden al eens uitgenodigd door Canada. “In 2010 ging mijn voorganger Guy Gruwez naar een ijsfestival in Ottawa voor de inhuldiging van een ijssculptuur van de Menenpoort en de klaroeners. Zelf ging ik er één keer op reis, dat was toen naar Quebec, een prachtige reis”, aldus Benoit, die zich een specifieke herdenking in 2005 steeds zal herinneren. “Dat is de Canadian Aboriginal Journey, waarbij een delegatie bleef overnachten op de Kemmelberg en in zweethutten in trance kwam om zo in gesprek te gaan met de gesneuvelde voorouders. Na vijf dagen keerden ze terug en lieten ze geesten los op de eeuwige slagvelden om finale rust te vinden. Een van de meest bijzondere ceremonies uit mijn loopbaan bij de Last Post Association.”