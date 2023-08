Erna en Christiane uit Eernegem zijn Vlaams kampioen trabollen dames twee tegen twee

Het Eernegemse duo Erna Vermoere en Christiane Vandecasteele is op zaterdag 12 augustus tijdens het achtste Vlaams Kampioenschap trabollen voor dames twee tegen twee Vlaams kampioen geworden. Hun coach is Wilfried Vanhoutte.

Het kampioenschap vond plaats in trabolclub De Mandel in Roeselare. Er namen veertien ploegen – 28 vrouwen – aan het kampioenschap deel. Erna en Christiane versloegen het duo Gaby Brouns en Caroline Verplanke met coach Ivan Mahieu. Opmerkelijk daarbij is dat beide finalistenploegen lid zijn van trabolclub De Krabbers Eernegem. De uitslag was 23-8 in het voordeel van Erna en Christiane.

Op de foto zien we de kersverse Vlaamse kampioenen vooraan in het midden met links Erna Vermoere en rechts Christiane Vandecasteele. Ze worden omring door organisatoren, tegenspelers en sympathisanten.

(EV)