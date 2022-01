Erik Huyghe is 35 jaar secretaris van Witsoonestappers in Krombeke

Erik Huyghe is al jaren een verwoed wandelaar en is al 35 jaar secretaris van wandelclub Witsoonestappers Krombeke. De club begon klein, maar heeft nu meer dan 250 leden en groeit nog steeds. Heel wat mensen hebben door corona ook de wandelsport ontdekt.

Erik Huyghe (67) moet zowat rond zijn dertigste begonnen zijn met wandelen. Zijn eerste tocht was ooit de Vierdaagse van de IJzer en dit met vier dagen van telkens 32 km, waarbij hij gewoon wandelde op basketsloefkes. Daar ontdekte hij dat de wandelsport echt iets was voor hem.

“Ondertussen heb ik de voorbije jaren al 31.415 km gewandeld en dat tijdens 1.490 gekende wandeltochten. Met mijn echtgenote Francine Vanheste heb ik ook al tienmaal de 100 km van Bornem gewandeld. Ik wil nog lang blijven wandelen om zo de 34.000 km te halen, de omtrek van de Aarde. In 1986 kwam ik in het bestuur van de wandelclub in Krombeke en werd secretaris. Tijdens de voorbije 35 jaar mochten we al samen 111.223 wandelaars begroeten voor onze jaarlijkse wandeltochten in Reningelst, Poperinge, Krombeke en Watou.”

“Toen we in 1986 startten in Krombeke met de wandeltocht op de Nationale Feestdag, mochten we precies 20 wandelaars begroeten. De laatste jaren zijn dat toch telkens meer dan 5.000 wandelaars op onze vier tochten samen. De voorbije twee jaren waren natuurlijk getekend door corona, waarbij sommigen wat terughoudend zijn om deel te nemen of waar de wandeltochten met opgelegde restricties worden afgelast.”

“Zo mochten wij toch voor onze woensdagwandeling in Reningelst meer dan 1.000 deelnemers verwelkomen. Niet alleen voor de wandelaars is het moeilijk in deze pandemiejaren, maar zeker ook voor de organisatoren. Zo zijn er inmiddels enkele wandelclubs gestopt met organiseren, wat de wandelaar zeker niet leuk vindt. Wij als organiserende club moeten ook altijd kijken of we uit de kosten zullen komen, want er komt veel meer bij kijken dan soms gedacht wordt.”

Veel jongeren

Door corona hebben veel mensen het wandelen ontdekt. “We zien dat heel wat dertigers en veertigers verwoed aan het wandelen gaan. Wandelen is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook zo belangrijk voor het sociaal contact. Elke week worden ergens wel nieuwe contacten gelegd. Daarom ben ik zo blij met onze goede club, met ons goed bestuur en vooral ook met de talrijke goede medewerkers. Weet dat we bij iedere organisatie telkens toch zowat 50 vrijwilligers nodig hebben. Ik ben na al die jaren als secretaris nog altijd een blij en tevreden clubman die er zelf nog plezier aan beleeft en vooral verder wil doen met de positief ingestelde mensen.”

“Ik zie alvast een bijzonder positieve toekomst voor de wandelsport en vooral hopen we dat de clubs jongere mensen zullen vinden om in het bestuur te helpen meewerken.” Zo is Erik hoopvol voor zijn eigen club die recent Witsoonestappers vzw werd. (PC)