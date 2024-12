Eric Vanlaeken gehuldigd voor 60 jaar trouwe dienst bij Sint-Cecilia: “Kameraadschap houdt me hier”

Zoals elk jaar worden de muzikanten van de Koninklijke muziekvereniging Sint-Cecilia Vichte gehuldigd tijdens het traditionele Sint-Ceciliafeest. Maar liefst zeven muzikanten werden genomineerd voor hun engagement en aantal jaar dienst. Eric Vanlaeken werd gedecoreerd met een uitzonderlijke staat van 60 jaar muzikaal engagement.

Vichtenaar Eric Vanlaeken (74) is reeds 60 jaar muzikant saxofonist. “Wat me hier houdt, is de kameraadschap”, laat hij optekenen. “Hoe jong en oud aan hetzelfde zeel trekt om er telkens opnieuw een mooi geheel van te maken. Dat vind je volgens mij in weinig verenigingen: in bepaalde sportverenigingen richt men zich voornamelijk op de jongeren en andere focussen zich op de oudere generatie. Muziek maken kan je je leven lang en reeds vanaf de leeftijd van het eerste leerjaar.”

Fanfare

Toen Eric jong was, begon hij met klarinet in de academievanHarelbeke. Toen ik begon te spelen bij de fanfare in Deerlijk, schakelde ik over op sopraan saxofoon. Klarinetten waren als houtblazer immers niet toegelaten bij een fanfare. Ik speelde toen wel klarinet bij de toenmalige Klingerberger Kapelle in Deerlijk die meer Oberbayern muziek speelde. Toen we in 1984 verhuisden naar Vichte, overtuigde de toenmalige voorzitter Geraard Joye mij om bij de fanfarevanVichte te komen spelen. Hij had het opgevangen dat ik in Deerlijk actief was. En tot op de dag van vandaag speel ik daar dus nog steeds.”

Engagement

Wat later werd Eric ook bestuurslid. “Het was Geeraard die me vroeg om toe te treden tot het bestuur en dat engagement vervul ik met veel plezier. Ik heb me altijd goed gevoeld door verschillende taken op te nemen in het bestuur.” Nu is hij verantwoordelijk voor de bibliotheekvande fanfare en het onderhoud van de website. “Het ledenbestand bijhouden en ervoor zorgen dat het juiste materiaal ter plaatse geraakt bij opvoeringen, dat is mijn taak.”

Ondertussen speelt Eric ook Alt sax om een tekort op te vangen. “Er is alleszins niets mooier dan samen muziek maken. Harmonieus een stuk spelen waarbij iedereen respectvol zijn of haar ding kan doen. Eerst goed luisteren naar het solistenspel, de tweede stem, de tegenzang en het slagwerk en daarna is het de kunst is om alle partijen door elkaar te weven en zo mooi mogelijk te laten klinken. Eric betreurt dat de instroomvanjonge muzikanten de laatste jaren stokt. “De jeugd heeft nu een scala aan bezigheden om hun vrije tijd in te vullen, daardoor wordt er niet zo vlug meer gekozen om muziek te studeren.”

Muzikaal DNA

Eric wist zijn muzikaal DNA door te geven aan zijn zoon Thomas, die de rol van ondervoorzitter van de fanfare invult. Ook zijn andere zoon Nicolas speelt in de fanfare van Vichte en Deerlijk. Ook zijn kleinkinderen doen hun best om een instrument te leren. “Velenvande andere familieleden spelen wel ergens in een muziekgroepje of vereniging. Mijn opvolging is alleszins verzekerd”, klinkt hij vooruitkijkend. “Het is een plezier om deel te mogen uitmaken van de fanfare. Je moet er wat voor doen, maar krijgt er zo veel voor terug!”, besluit hij.