Ergodôme Cycling Classic van WTC De Pelikaan uit Bellegem: “Er zijn zowel fiets- als wandelroutes”

Op zaterdag 11 juni vindt de Ergodôme Cycling Classic van WTC De Pelikaan uit Bellegem plaats. Naast de gebruikelijke fietsroutes werden er ook drie wandelroutes uitgestippeld. Deze klassieker wordt georganiseerd ten voordele van Koester, het thuiszorgproject van het Kinderkankerfonds.

De Ergodôme Cycling Classic is naast de jaarlijkse recreatieve fietstocht voor wielertoeristen en minder geoefende fietsers en gezinnen nu ook een wandeltocht. De organisatie is in handen van WTC De Pelikaan uit Bellegem. Start en aankomst zijn aan SC De Lange Munte, waar de boog van Ergodôme staat. Starten kan tussen 7.30 uur en 13.30 uur. Het terras is geopend tot rond 18 uur. Inschrijven kan bij de start zelf. Bij aankomst biedt Ergodôme een gratis drankje aan.

Fietstochten

Voor de fietsers is er keuze tussen afstanden van 110, 80, 60 en 30 km. “De tocht van 30 km is een gezinsfietstocht voor de minder geoefende fietsers en voor gezinnen met kinderen. Hier is er geen bevoorradingsstop. De tocht van 60 en 80 km gaat vanuit Kortrijk richting Vlaamse Ardennen, met als belangrijkste hellingen de Karnemelkbeekstraat en de Kluisberg.

De 80 km maakt nog een ommetje langs de Mont-Saint-Aubert. Er is één bevoorradingsstop op deze ritten. Voor wie het nog iets meer mag zijn, is er op de 110 km nog een extra lus met de Rotelenberg, Kortekeer, Taaienberg, Kruisberg en Hotond. “Op deze tocht is er nog een extra bevoorrading”, zegt Filip Tack. Wie een vergunning heeft, betaalt 5 euro en wie die niet heeft 7 euro.

Wandelingen

“Het is nu ook mogelijk om een wandeltocht te doen”, stelt Frank Haspeel. De deelnemers aan de tocht van 11 en 17 km krijgen een versnapering in Au Chevalier op Bellegemplaats, waar de wandeling voorbijkomt. Op de wandeltocht van 8 km is er geen bevoorrading onderweg. Deelnemen aan de wandeling kost 5 euro per persoon en kinderen tot en met 11 jaar komen gratis mee.

(EDB)